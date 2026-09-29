LPKF Laser & Electronics Aktie weiter im Aufwärtstrend - 29.09.2026

Die Anleger von LPKF Laser & Electronics dürfen sich über ein Kursplus von +7,92 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 15,675€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LPKF Laser & Electronics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,675€, mit einem Plus von +7,92 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die LPKF Laser & Electronics Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -32,60 % verkraften.

Auf Wochensicht steht bei der LPKF Laser & Electronics Aktie damit ein Gewinn von +6,80 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +159,14 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um +0,68 %. LPKF Laser & Electronics entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,80 % 1 Monat +14,15 % 3 Monate -32,60 % 1 Jahr +107,20 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.09.2026, 13:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken, anschließend weitgehend abgegebenen Kurssprung nach einer Absichtserklärung. Diskutiert werden fehlende signifikante Umsätze, mögliche Rücksetzer unter 13 Euro und langfristige Ziele über 20 bzw. 30 Euro. Hoffnungen richten sich auf Solaraufträge und die Industrialisierung von Perowskit-/Tandemzellen als Absatzchance für LPKF-Werkzeuge; Risiken bleiben deren Langlebigkeit und die Umsetzung. Erwähnt werden sinkende Shortpositionen von 0,87 Prozent sowie die geringe Marktkapitalisierung als Fonds-Hürde.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 380,92 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,49 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +1,72 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die LPKF Laser & Electronics Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur LPKF Laser & Electronics Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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