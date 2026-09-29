Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,13492 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/USD bei 1,120482USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,13492USD ein Wert von 1.012,88USD geworden – ein Gewinn von +1,29 %.

? wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den technischen Abwärtstrend im EUR/USD nach dem Bruch von Januar- und Märztief. Der Kurs konsolidiert um 1,1350–1,14; möglich sind Bodenbildung und Erholung bis 1,1490/1,1550. Bei anhaltender Schwäche stehen 1,1324, 1,13 und 1,1275 im Fokus. Widerstände liegen bei 1,1410 und 1,1455/1,1495.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.