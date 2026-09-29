U.S. Polo Assn. erweckt mit der globalen Herbst/Winter-Kollektion 2026 das Motto „Game On“ zum Leben

Die vom Sport inspirierte Marke zelebriert den Campus-Style, das amerikanische Erbe und das legendäre Poloshirt aus der ländlichen Gegend von New York

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 29. September 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), hat ihre globale Herbst/Winter-Kollektion 2026 vorgestellt – eine moderne Interpretation des amerikanischen Stils, die in der Tradition und Energie des Polosports verwurzelt ist.

Die in der wunderschönen Landschaft von Millbrook, New York, fotografierte Kampagne verbindet die Raffinesse des New Yorker Lebensstils mit der Authentizität der Reittradition des Hudson Valley. Von lokalen Treffpunkten und dem Kleinstadtflair Amerikas bis hin zu malerischen Polofeldern und ländlichen Kulissen bildet die Umgebung eine natürliche Kulisse für „Game On“, eine saisonale Geschichte, die vom Campusleben, vom Sport und vom zeitlosen Stil des Polosports inspiriert ist.

„Die globale Herbst/Winter-Kollektion 2026 spiegelt wider, was U.S. Polo Assn. auszeichnet: eine authentische Verbindung zum Sport, eine moderne amerikanische Perspektive und einen Stil, der für das echte Leben entworfen wurde“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die weltweite, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Millbrook im Hudson Valley vereint diese Elemente in einer Umgebung, die edel, energiegeladen und unserem Erbe treu ist.“

Entworfen für jedes Alter und jede Lebensphase

Die globale Herbst/Winter-Kollektion 2026 wurde für jedes Alter und jede Phase der Back-to-School-Season entworfen und reicht von unverzichtbaren Basics für das Klassenzimmer über campustaugliche Looks bis hin zu alltagstauglicher Herbstgarderobe. Traditionsbewusste Strickwaren, edle Oberbekleidung und vielseitige Lagenlooks prägen das Sortiment, darunter das ikonische Polohemd der Marke, gestrickte Polo-Pullover, Zopfmusterpullover, Strickjacken, Rugby-Shirts, strukturierte Jacken, Trenchcoats, Barn-Coats, gesteppte Oberbekleidung, unverzichtbare Hemden und lässige Denim-Modelle. Die „Back to School All Stars“ geben den Ton für eine Kollektion an, die zeitlose Klassiker mit trendigen Stücken in Einklang bringt. Satte College-Farben in Blau, Grün und Rot werden mit warmen Erdtönen und vielseitigen neutralen Farben für den Herbst und die Feiertage kombiniert. Traditionelle Karomuster, College- und Rugby-Streifen, vom Reitsport inspirierte Drucke, Wappenmotive und Vintage-Logo-Grafiken verleihen der Kollektion einen unverwechselbaren Charakter. Gleichzeitig sorgen Wildlederoptik, Steppungen, gebürstete Karomuster und ausgefallene Strickkonstruktionen für Tiefe und Struktur.