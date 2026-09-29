Eureka wird mit 3D-IP-Vermessung auf Cabin Lake beginnen, um die Festlegung von Bohrzielen voranzubringen

Vancouver, British Columbia / 29. September 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) berichtet, dass auf seinem Silber-Blei-Zink-Goldprojekt Cabin Lake („Cabin Lake“ oder das „Projekt“) in Kürze eine geophysikalische 3D-IP-Vermessung starten soll.

Die Vermessung wird von SJ Geophysics Ltd. („SJ Geophysics“) im Namen des Unternehmens durchgeführt und ist die nächste Phase von Eurekas Explorationsprogramm für 2026 auf Cabin Lake, nachdem das Programm des Unternehmens zur geologischen Kartierung, Prospektion und Bodenbeprobung im Juli abgeschlossen wurde.

Der endgültige Vermessungsplan wurde so konzipiert, dass bekannte mineralisierte Zonen, nordwestlich verlaufende geologische Strukturen und ein magnetisches Tief in der Nähe der mineralisierten Zonen untersucht werden können. Die Vermessung wird dazu beitragen, dass Eureka diese Merkmale unterhalb der Oberfläche besser verstehen und potenzielle Ziele für künftige Bohrungen identifizieren kann.

Höhepunkte

Die 3D-IP-Vermessung startet voraussichtlich bald, da die endgültige Vermessungsplanung abgeschlossen ist.

Die Vermessung wird die mineralisierten Zonen West, New, Central, East und Bluff abdecken.

Die Vermessung wurde konzipiert, um nordwestlich verlaufende geologische Strukturen und ein magnetisches Tief in der Nähe der bekannten mineralisierten Zonen zu untersuchen.

Die Ergebnisse werden mit der geologischen Kartierung durch Eureka im Jahr 2026, den geochemischen Ergebnissen und historischen Explorationsdaten kombiniert, um vorrangige Bohrziele genauer zu definieren.

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

„Die 3D-IP-Vermessung ist der nächste Schritt, um die Festlegung von Bohrzielen auf Cabin Lake voranzutreiben. Unsere Arbeiten in diesem Sommer verbesserten unser Verständnis der Geologie und der Strukturen auf dem Projektgebiet, und durch diese Vermessung werden wir untersuchen können, was sich möglicherweise unter der Oberfläche abspielt.

Durch die Kombination der geophysikalischen Daten mit unseren geologischen und geochemischen Arbeiten möchten wir die stärksten Ziele für künftige Bohrungen identifizieren.“

3D-IP-Vermessung