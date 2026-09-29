NSJ Antimony Corp. (NSJ) (9PZ) berichtet über Erweiterung des Konzessionsgebiets Antimony 2.0 auf 57 km²

Vancouver, Kanada / 29. September 2026 / IRW-Press / NSJ Antimony Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) (das „Unternehmen“ oder „NSJ“) berichtet, dass es das ursprünglich von Edge Exploration Inc. optionierte, 35 km² große Gebiet um 22 km² Konzessionsgebiet erweitert hat. Diese Gesamtfläche von 57 km² erhöht das Explorationspotenzial für Antimon, indem zusätzliche bodengeochemische und aeromagnetische Zielgebiete, die mit LiDAR-Strukturmerkmalen zusammenhängen, die parallel zu den für das Gebiet der historischen Antimonmine Lake George charakteristischen Strukturen verlaufen, abgedeckt werden.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P. Geo., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 ist.

Über NSJ Antimony Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ)

NSJ ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich ausschließlich dem Mineral Antimon widmet. NSJ ist derzeit mit den Erschließungsarbeiten in seinem Konzessionsgebiet Antimony 2.0 in der kanadischen Provinz New Brunswick beschäftigt. Das Konzessionsgebiet Antimony 2.0 verfügt über eine hervorragende Infrastruktur bzw. Anbindung, darunter Provinz- und Forststraßen sowie Wasserkraft. Das 35 km² große Projektgelände weist vielversprechende Antimonentdeckungen auf, zu denen auch drei besonders ausgeprägte Antimon-Bodenanomalien zählen. Die Geologie besteht aus dem gleichen Wechsellagerungsgefüge aus silurischer Grauwacke und Argillit, das auch für die rund 15 km südwestlich gelegene Antimonmine Lake George charakteristisch ist. Die Antimonmine Lake George war Nordamerikas einziger primärer Antimonproduzent. Die Antimonmine Lake George war in verschiedenen Zeiträumen von den 1860er Jahren bis 1998 in Betrieb und deckte von 1970 bis 1992 bis zu 4 % des weltweiten Antimonbedarfs.

WWW.NSJANTIMONYCORP.CA

Im Namen des Board of Directors

Rodney Stevens, Direktor

604 501 1214 - JAGJNS@OUTLOOK.COM

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