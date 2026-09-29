ROUNDUP
Schott-Chef geht - Nachfolger kommt von Autozulieferer
- Derr verlässt Schott aus persönlichen Gründen
- Stefan Brandl übernimmt am 1. November den Vorsitz
- Schott hat 17.400 Beschäftigte in über 30 Ländern
MAINZ (dpa-AFX) - Nach nicht einmal zwei Jahren hört der Vorstandsvorsitzende des Spezialglasherstellers Schott, Torsten Derr, auf. Der 56-Jährige scheide zum 31. Oktober aus dem Vorstand aus, teilte das Unternehmen in Mainz mit. Die Entscheidung sei einvernehmlich aus persönlichen und familiären Gründen erfolgt. Derr war Anfang 2025 zu Schott gekommen, davor war er auf der anderen Rhein-Seite in Wiesbaden Chef von SGL Carbon gewesen.
Nachfolger Derrs wird zum 1. November Stefan Brandl. Der 58-Jährige steht seit 2021 an der Spitze des Autozulieferers Dräxlmaier und sitzt im Aufsichtsrat von Schott. Mit der Berufung Brandls verbinde Schott Unternehmenskenntnis mit Erfahrung in der Führung international tätiger Unternehmen, teilte das Unternehmen weiter mit.
Schott beschäftigt rund 17.400 Menschen in mehr als 30 Ländern. Die Palette der Produkte reicht von Gläsern für Haushaltsgeräte, etwa Kochfelder, bis hin zu speziellem Glas für Datenbrillen oder Produkten für die Halbleiterindustrie./chs/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SGL Carbon Aktie
Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 4,655 auf Tradegate (29. September 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SGL Carbon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von -36,64 %/+5,60 % bedeutet.
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"nicht logisch" stimmt.
"SGL Carbon Aktie: EBIT springt auf 40,5 Millionen Euro
SGL Carbon meldet dank Konzernumbau deutliche Ergebnisverbesserung. Analysten heben Gewinnprognose an,
Die Kernpunkte:
- Operatives Ergebnis springt auf 40,5 Millionen
- Restrukturierungskosten drastisch gesenkt
- Kooperation mit X-energy für Nukleargraphit
- Analysten erhöhen EPS-Prognose für 2026
Der Wiesbadener Kohlenstoffspezialist SGL Carbon zeigt Medienberichten zufolge erste deutliche Erfolge
Pistorius wurde ja wegen seiner Mittelverwendung schon von diversen Leuten "angezählt".
Das kann dir niemand sagen... Beispiele gefällig;