Einbecker Brauhaus: Positive Gewinnprognose für 2026 macht Hoffnung
Die Einbecker Brauhaus AG überrascht mit verbesserten Zahlen: Nach einem zunächst erwarteten Verlust rechnet das Traditionsunternehmen nun mit einem ausgeglichenen bis leicht positiven Jahresergebnis 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Die Einbecker Brauhaus AG hat ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben.
- Zuvor hatte das Unternehmen mit einem negativen Ergebnis im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich gerechnet.
- Das Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 lag über der Planung.
- Nun erwartet die Gesellschaft für 2026 ein ausgeglichenes bis leicht positives Jahresergebnis.
- Ein mögliches positives Ergebnis wird im unteren sechsstelligen Bereich erwartet.
- Die Prognosekorrektur wurde am 29. September 2026 veröffentlicht.
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