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    Risk-Indikatoren: Die USA erholen sich, Europa bleibt unsicher

    Das Risikobild in den Gettex-Risik Indikatoren hat sich seit Mitte September vor allem in den USA aufgehellt. Der Gettex-Langfristindikator – US Long Term –  für US-Werte liegt wieder deutlich im positiven Bereich. Die damalige Schwäche hat sich damit zumindest bis zum aktuellen Stand nicht zu einem anhaltend negativen Signal verfestigt. Europa – EU Long Term –  fehlt eine vergleichbare Erholung: Hier hält sich das Langfristmodell nur knapp über der Nulllinie. Die entscheidende Entwicklung ist deshalb das Auseinanderlaufen der beiden Regionen. Während das US-Modell wieder eine höhere Risikobereitschaft anzeigt, bleibt das europäische Signal fragil.

    Eine ungetrübte Rückkehr der Zuversicht lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Die kurzfristigen Indikatoren haben zuletzt in beiden Regionen nachgegeben; der europäische Wert ist ins Minus gerutscht. In den USA trifft die schwächere Tagesstimmung auf ein deutlich robusteres Langfristsignal. Das lässt sich zunächst als nachlassender Risikoappetit innerhalb eines verbesserten Umfelds lesen.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Risk-Indikatoren: Die USA erholen sich, Europa bleibt unsicher Das Risikobild in den Gettex-Risik Indikatoren hat sich seit Mitte September vor allem in den USA aufgehellt. Der Gettex-Langfristindikator – US Long Term –  für US-Werte liegt wieder deutlich im positiven Bereich. Die damalige Schwäche hat sich …
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