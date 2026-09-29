🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundeswehr plant Kauf von neuen Transportflugzeugen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr plant 16 taktische A400M bei Airbus
    • A400M ersetzen ältere Transporter ohne taktische Abwehr
    • Alte Maschinen sollen an Partner verkauft werden
    Bundeswehr plant Kauf von neuen Transportflugzeugen
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    BREMEN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr will 16 neue Transportflugzeuge vom Typ A400M bei Airbus bestellen. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz in Bremen nach einem Besuch des dortigen Airbus-Werks. Damit sollen ältere Maschinen ohne taktische Fähigkeiten ausgetauscht werden.

    Man denke "sehr konkret aktuell darüber nach, logistische Flugzeuge durch neue taktische zu ersetzen", sagte der Verteidigungsminister. Es gebe dazu "sehr gute" Gespräche mit Airbus. Vorher muss noch der Deutsche Bundestag darüber entscheiden. Laut Pistorius geht es bei der geplanten Investition um einen Milliardenbetrag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    181,08€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    205,19€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Militärische und humanitäre Einsätze

    Bislang verfügt die Bundeswehr über 53 Transportmaschinen des Typs. Alle sind in Wunstorf bei Hannover stationiert. Der vorerst letzte Maschine wurde erst im April dieses Jahres übergeben. 16 Maschinen seien allerdings reine Transporter ohne taktische Fähigkeiten, etwa zur Abwehr von Raketenbeschuss, sagte Pistorius. Diese sollen ersetzt werden.

    Das Transportflugzeug hat bei der Bundeswehr verschiedene Aufgaben. Es kann andere Flugzeuge in der Luft betanken oder auch selbst betankt werden. Neben dem Transport von Soldaten oder militärischen Gütern wie Panzern wird es auch für humanitäre Einsätze genutzt. Es bringt Hilfsgüter in Krisengebiete, kann zu einer mobilen Krankenstation umgebaut werden oder war zuletzt in Frankreich als Löschflugzeug im Einsatz. Viel Aufmerksamkeit erlangte das Flugzeug auch für die Evakuierungsflüge aus Afghanistan nach der erneuten Machtergreifung der Taliban.

    Alte Modelle sollen an Partner verkauft werden

    Weltweit wird der A400M von zehn verschiedenen Nationen genutzt - wenn es nach Pistorius geht, sollen es noch mehr werden. Aus seiner Sicht sei der A400M das "beste Flugzeug seiner Art". Beim Kauf neuer Flugzeuge würden ältere Bundeswehr-Maschinen des Typs an Partner verkauft, sagte er.

    Der A400M kann nach Airbus-Angaben bis zu 37 Tonnen Ladung transportieren und Strecken von bis zu knapp 6.300 Kilometern fliegen. Das entspricht etwa der Strecke von Wunstorf bis New York. Es ist technisch so gebaut, dass es auch auf sandigen oder unebenen Pisten starten und landen kann. Gebaut wird das Transportflugzeug unter anderem in Bremen, wo der Rumpf des A400M entsteht./hho/DP/jha

    Airbus

    -0,37 %
    -0,92 %
    -4,78 %
    +0,58 %
    -1,92 %
    +51,86 %
    +67,67 %
    +264,53 %
    +963,37 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914
    Airbus direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 192,9 auf Tradegate (29. September 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +3,46 %/+29,32 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bundeswehr plant Kauf von neuen Transportflugzeugen Die Bundeswehr will 16 neue Transportflugzeuge vom Typ A400M bei Airbus bestellen. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einer Pressekonferenz in Bremen nach einem Besuch des dortigen Airbus-Werks. Damit sollen ältere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     