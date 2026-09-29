ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Freenet auf 28 Euro - 'Equal Weight'
- Barclays senkt Freenet-Kursziel auf 28,00 Euro
- Einstufung bleibt für Freenet auf Equal Weight
- Patrick passt Bewertungsmodelle an Markttrends an
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 22,96 auf Tradegate (29. September 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -4,43 %/+43,35 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 28 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5
Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo zusammen,
Sehr geehrt. ..........,
vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre langjährige Verbundenheit mit freenet – gerade als Aktionärin mit einem größeren Engagement können wir gut nachvollziehen, dass entsprechende Medienberichte Fragen aufwerfen.
Gerne geben wir Ihnen hierzu eine Einordnung – auch ausdrücklich im Namen des Vorstands:
Zunächst möchten wir betonen, dass die zugesagte Mindestdividende von € 2,00 je Aktie für die nächsten Jahre ein fester Bestandteil unserer Ausschüttungspolitik ist. Diese Zusage gilt unabhängig von einzelnen Markttrends oder technologischen Entwicklungen und basiert auf der stabilen operativen Entwicklung unseres Geschäftsmodells.
Bezüglich des von Ihnen genannten Artikels: Die dort diskutierten Szenarien beziehen sich in erster Linie auf Netzbetreiber, also Unternehmen mit eigener Mobilfunkinfrastruktur. freenet ist hingegen bewusst als netzunabhängiger Anbieter und Vermarktungsspezialist positioniert. Dieses Geschäftsmodell bietet uns strategische Flexibilität – wir können grundsätzlich neue Technologien oder Anbieter in unser Portfolio integrieren, anstatt direkt von ihnen verdrängt zu werden.
Vor diesem Hintergrund gilt: Das, was wir heute erfolgreich für etablierte Netzbetreiber leisten, könnten wir grundsätzlich auch für neue Anbieter wie beispielsweise Starlink übernehmen. freenet versteht sich als leistungsstarke Vertriebs- und Serviceplattform im deutschen Markt – unabhängig davon, auf welcher technologischen Basis die jeweiligen Angebote beruhen.
Darüber hinaus sind mittelfristig keine relevanten Auswirkungen aus den im Artikel beschriebenen Entwicklungen zu erwarten. Der deutsche Mobilfunkmarkt ist stark reguliert und stellt eine kritische Infrastruktur dar, an deren Stabilität ein hohes staatliches Interesse besteht. Entsprechend erfolgen Veränderungen in diesem Marktumfeld in der Regel evolutionär und unter klaren regulatorischen Rahmenbedingungen.
Zusammenfassend sehen wir daher derzeit keine Beeinträchtigung unseres Geschäftsmodells oder unserer Ausschüttungsfähigkeit durch die diskutierten Themen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Investor Relations
freenet AG
UPS, der letzte hat wieder die Seiten gewechselt, treibt sich aktuell also bei den Bashern herum:
📊 freenet: aktuelle Verschuldung (Kennzahlen)
Typische Maßzahl in der Branche ist:
Net Debt / EBITDA (Leverage Ratio)
- freenet aktuell: ca. 1,2 – 1,6x EBITDA
- teilweise historische Werte: ~0,4–1,7x je nach Zeitraum
👉 Das bedeutet:
freenet könnte seine Nettoschulden theoretisch in etwa 1–2 Jahren aus dem operativen Gewinn (EBITDA) zurückzahlen.
🏢 Branchenvergleich (Telekom/Media/Carrier)
Typische Werte in der Branche:
Große Netzbetreiber (z. B. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica)
- meist 2,5x bis 4,0x EBITDA
- teilweise sogar höher bei Investitionsphasen
Beispiel:
- Deutsche Telekom: ~2,6x
- Telefónica (teils): ~3x+
📌 Einordnung freenet vs. Branche
|Unternehmen
|Net Debt / EBITDA
|Bewertung
|freenet
|~1.2 – 1.6x
|niedrig / konservativ
|Deutsche Telekom
|~2.6x
|moderat
|Vodafone / Telefónica
|~3–4x
|eher hoch
Könnt Ihr Eure Liebeleien nicht über private Nachrichten austauschen!?!