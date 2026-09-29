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    Docusign zeigt in Zürich, wie KI Vertragsprozesse neu gestaltet

    Docusign zeigt in Zürich, wie KI Vertragsprozesse neu gestaltet
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mit der KI-Engine Docusign Iris und Agentic Workflows nutzen Schweizer Unternehmen Vertragsdaten sicher und effizient

    ZÜRICH, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- Docusign (NASDAQ: DOCU) hat bei seinem Flagship-Event Momentum on Tour, das erstmals in der Schweiz stattfand, gezeigt, wie lokale Unternehmen mit Intelligent Agreement Management (IAM) Vertragsprozesse optimieren und Vertragsdaten besser nutzen können. Im Fokus standen KI-gestützte Workflows für geschäftskritische Bereiche, die Abläufe beschleunigen, Fehler reduzieren und Fachabteilungen entlasten.

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    (PRNewsfoto/DocuSign, Inc.)

    Ein zentraler Schwerpunkt lag auf der Frage, wie Schweizer Unternehmen Künstliche Intelligenz und Automatisierung wertschöpfend einsetzen können, ohne Kompromisse bei Datenschutz, Sicherheit und Compliance einzugehen. Dies gilt insbesondere für international agierende Organisationen, die mehrere Rechtsrahmen navigieren müssen. Die Lösungen von Docusign sind passgenau auf die spezifischen Marktanforderungen ausgerichtet: Sie gewährleisten die Konformität mit dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG) und tragen den hohen Erwartungen an Datenhoheit, während sie gleichzeitig dem wachsenden Effizienzdruck und Fachkräftemangel in komplexen Systemlandschaften entgegenwirken.

    Docusign bietet mit IAM eine KI-gestützte Plattform, mit der Teams in Vertrieb, Einkauf, HR, Rechtsabteilungen und weiteren Bereichen Verträge nicht nur analysieren, sondern auf Basis der darin enthaltenen Informationen direkt handeln können. Die Docusign KI Engine Iris in IAM ermöglicht es, Vertragsdaten zu nutzen, um Genehmigungen zu steuern, riskante Klauseln zu identifizieren, bevorstehende Verlängerungen sichtbar zu machen, Änderungsvorschläge zu erstellen, Workflows auszulösen und nachgelagerte Prozesse mit den bereits genutzten Systemen zu verbinden.

    Vertragsprozesse als System of Action

    Verträge sind zentrale Auslöser geschäftlicher Entscheidungen, von Einstellungen und Lieferantenbeziehungen bis hin zu Kundeninteraktionen. Dennoch bleiben die darin enthaltenen Daten häufig ungenutzt oder sind nur mit hohem manuellem Aufwand zugänglich.

    Docusign IAM macht Verträge zu einem vernetzten System of Action. Aktionsbasierte Trigger entlang des Vertragslebenszyklus stoßen Folgeprozesse an, während Daten aus Vertragsportfolios für fundierte Entscheidungen genutzt werden können.

    Eine aktuelle Deloitte Studie zeigt, dass Unternehmen mit agentischen Workflows und einer durchgängigen Lösung für Vereinbarungen einen fast 30 Prozent höheren Return on Investment (ROI) erzielen als Unternehmen ohne solche Lösungen. Damit ist der Rückstand an manuellen Vertragsaufgaben bei Erstellung, Dateneingabe und Risikoprüfung gemeint. Dadurch gewinnen Rechtsabteilungen, Vertrieb und Einkauf Zeit für strategischere Aufgaben.

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