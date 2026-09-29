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    Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?

    Silber steht häufig im Schatten von Gold. Geht es um Edelmetalle, richten sich die meisten Blicke zunächst auf den großen Bruder. Doch gerade das macht Silber für Anleger interessant. Während Gold vor allem als Krisenwährung und Wertspeicher gilt, vereint Silber gleich zwei Eigenschaften: Es ist Edelmetall und wichtiger Industrierohstoff zugleich. Diese besondere Rolle könnte dem Markt in den kommenden Jahren zusätzliche Impulse verleihen. Wir stellen die Analyse der Vontobel-Experten vor…

    Mehr als nur das „kleine Gold“

    Viele Investoren betrachten Silber als günstigere Alternative zu Gold. Tatsächlich reagieren beide Metalle oft ähnlich auf wirtschaftliche Unsicherheiten, Inflationserwartungen oder Veränderungen des Zinsumfelds. Neben seiner Rolle als Edelmetall wird Silber in zahlreichen Industrieanwendungen eingesetzt. Dadurch wird der Silberpreis nicht nur von klassischen Faktoren wie Inflation oder geopolitischen Unsicherheiten beeinflusst, sondern auch von der wirtschaftlichen Entwicklung und der industriellen Nachfrage (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).

    Diese höhere Volatilität macht Silber zwar risikoreicher, eröffnet aber auch größere Chancen. Besonders in Marktphasen, in denen Anleger verstärkt nach Sachwerten suchen, rückt das Edelmetall regelmäßig in den Fokus.

    Die Industrie als entscheidender Treiber

    Im Gegensatz zu Gold stammt ein erheblicher Teil der Silbernachfrage aus industriellen Anwendungen. Silber besitzt eine außergewöhnlich hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit und wird deshalb in zahlreichen Zukunftsbranchen eingesetzt (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).

    Eine besonders wichtige Rolle spielt das Metall in der Solarindustrie. Für die Herstellung von Photovoltaikmodulen werden Silberpasten benötigt, die den erzeugten Strom innerhalb der Solarzellen leiten. Mit dem weltweiten Ausbau erneuerbarer Energien steigt damit auch die Nachfrage nach Silber (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).

    Darüber hinaus findet das Metall Verwendung in Elektrofahrzeugen, der Unterhaltungselektronik, der Medizintechnik sowie in der Halbleiterindustrie. Der fortschreitende Ausbau von Rechenzentren und die zunehmende Digitalisierung könnten ebenfalls zu einer nachhaltig hohen Nachfrage beitragen (World-Silver-Survey-2026, 02.04.2026).

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    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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