Bericht
Schiff in der Straße von Hormus unter Beschuss
- Schiff in Straße von Hormus von Projektil getroffen
- Feuer an Bord wurde gelöscht, Besatzung ist sicher
- Iran blockiert Verkehr durch Hormus weitgehend
LONDON/TEHERAN (dpa-AFX) - Ein Schiff ist einem Bericht zufolge in der Straße von Hormus unter Beschuss geraten. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde es von einem unbekannten Projektil getroffen. Ein Feuer sei ausgebrochen, inzwischen aber gelöscht worden. Die Besatzung sei in Sicherheit und das Schiff weiter auf dem Weg. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Montagabend.
In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Straße von Hormus kam es zuletzt regelmäßig wieder zu Beschuss. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert./arb/DP/stk
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