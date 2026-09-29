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    1627 gegründet

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    Brauerei Wolters wird geschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wolters braut nur bis Jahresende in Braunschweig
    • Insolvenz und Absatzrückgänge besiegeln den Standort
    • Gespräche zum Erhalt der Marke Wolters laufen weiter
    1627 gegründet - Brauerei Wolters wird geschlossen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die nächste deutsche Traditionsbrauerei schließt für immer ihre Tore: Nur noch bis Ende des Jahres wird bei Wolters in Braunschweig Bier gebraut. Das bestätigte eine Sprecherin der mit dem Insolvenzverfahren beauftragten Kanzlei Eckert. Demnach wurden die rund 90 Beschäftigten am Montagnachmittag über die Schließung des Standortes informiert.

    Im Sommer hatte die 1627 gegründete Brauerei einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt und das unter anderem mit Absatzrückgängen auf dem deutschen Biermarkt begründet. Zwischenzeitlich hatte Wolters auch nach neuem Kapital gesucht. "Ein entsprechender Investorenprozess für den Produktionsstandort blieb jedoch ohne Erfolg", teilte die Insolvenzkanzlei nun mit. Zuvor berichtete die "Braunschweiger Zeitung".

    Deutscher Biermarkt schrumpft

    Der deutsche Biermarkt war im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie noch nie seit der Wiedervereinigung, wie das Statistische Bundesamt Anfang Februar berichtet hatte. Im Sommer hatte das Unternehmen als Ziel ausgegeben, den Geschäftsbetrieb grundlegend zu sanieren und sich wirtschaftlich neu aufzustellen. Das Insolvenzverfahren über die Brauerei wurde zum 1. September eröffnet.

    Die Gewerkschaft NGG kritisierte die kurze Zeitspanne zwischen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und der Entscheidung. "Nach außen betrachtet wirkt dieser Vorgang weniger wie ein geordneter Sanierungsprozess als vielmehr wie eine Vollbremsung."

    Gespräche über Fortbestand der Marke

    Das Aus der Brauerei bedeutet aber nicht zwangsläufig auch das Aus für das dort gebraute Bier. "Bemühungen, die Marke Wolters zu erhalten, laufen weiter", heißt es von der Kanzlei. Derzeit würden "konstruktive Gespräche mit verschiedenen Interessenten geführt".

    Brauerei Geschäftsführer Nils Handke bedauerte den aus seiner Sicht "unausweichlichen" Schritt. "Mit der Schließung des Produktionsstandorts in Braunschweig geht eine Ära zu Ende", sagte er. Damit ist das Hofbrauhaus allerdings keineswegs allein. In den vergangenen Jahren und Monate wurden immer wieder Brauereistandorte in Deutschland wegen der Absatzkrise auf dem Biermarkt geschlossen. Zuletzt etwa auch in Herford in Nordrhein-Westfalen. Zum Jahresbeginn wurde zudem bereits der Braunschweiger Standort Oettinger-Brauerei geschlossen.

    Bedauern bei Politikern

    Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) nannte das Aus der Brauerei Wolters "extrem schmerzhaft". In einem Schreiben der Braunschweiger CDU-Ratsfraktion hieß es: "Die Brauerei gehört seit Generationen zur Identität der Stadt und ist ein wichtiger Teil der Braunschweiger Wirtschaftsgeschichte."

    "Besonders bitter ist, dass es Investoren gab, die Interesse an der Marke Wolters hatten, aber die Brauerei wohl nicht als Produktionsstandort übernehmen wollten, weil die Anlagen veraltet sind und dringend hätten modernisiert werden müssen", sagte die Fraktionsvorsitzende der Braunschweiger Grünen, Leonore Köhler, ohne weitere Details zu nennen./xma/DP/jha







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