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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Ziel für Redcare Pharmacy - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt Kursziel auf 104 Euro, Buy bleibt
    • Rezeptgeschäft bleibt stark, OTC-Verkäufe erholen sich
    • Operative Gewinnmarge gilt der Bank als konservativ
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für Redcare Pharmacy - 'Buy'
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland bleibe stark und der Verkauf von nicht-rezeptpflichtigen Produkten habe sich im dritten Quartal erholt, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die erneute Prognoseerhöhung. Die bestätigte operative Gewinnmarge hält er für konservativ./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 71,50 auf Tradegate (29. September 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von +35,47 %/+45,25 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 75,18, was eine Steigerung von +5,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die erneut angehobene Prognose 2026 wegen starken Rx-Wachstums in Deutschland. Erwartet werden 16–18 % Konzernumsatzwachstum und 730–760 Mio. Euro Rx-Umsatz bei unveränderter EBITDA-Marge von 2,5–3,0 %. Charttechnisch werden 60 Euro als Unterstützung sowie 70–72 Euro als Widerstand genannt; teils werden 75–85 Euro bis Ende 2026/Q1 2027 erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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