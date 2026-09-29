ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Redcare Pharmacy - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel auf 104 Euro, Buy bleibt
- Rezeptgeschäft bleibt stark, OTC-Verkäufe erholen sich
- Operative Gewinnmarge gilt der Bank als konservativ
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 103 auf 104 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Rezeptgeschäft in Deutschland bleibe stark und der Verkauf von nicht-rezeptpflichtigen Produkten habe sich im dritten Quartal erholt, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die erneute Prognoseerhöhung. Die bestätigte operative Gewinnmarge hält er für konservativ./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 71,50 auf Tradegate (29. September 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 104,00EUR was eine Bandbreite von +35,47 %/+45,25 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Zitate aus deiner benannten Quelle:
Redcare Pharmacy N.V. hat zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr die Jahresprognose 2026 angehoben. Grund dafür ist die anhaltend starke Umsatzdynamik im Rx-Geschäft in Deutschland.
Die Gesellschaft erwartet nun:
- Konzernumsatzwachstum von 16% to 18% (zuvor: 15% to 17%).
- Non-Rx Umsatzwachstum von 10% to 12% (unverändert).
- Rx-Umsätze in Deutschland zwischen EUR 730 und 760 Millionen, entsprechend einem Wachstum von 45% bis 51% (zuvor: EUR 680 bis 720 Millionen, Wachstum von 35% bis 43%).
- Bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2,5% und 3,0% (unverändert).
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