AMD: Übernahme | SpaceX: Neuer Meilenstein | Depot: 3 Neukäufe

Weihnachtsaktien: In Dezember kann es schon zu spät sein!

Wir haben zwar noch September, doch mit Beginn des letzten Quartals des Jahres sollten sich Anleger schon damit beschäftigen, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren könnten. Was könnte dieses Jahr auf den Wunschzetteln ganz oben stehen? Das neue iPhone oder der lang ersehnte Gaming-Blockbuster Grand Theft VI von Take-Two?

Endlos Turbo Long auf Take-Two Interactive Software– WKN: MM1J4X

Hebel: 3,48

Knockout: 145,44 $

Abstand zum Knockout: 28,15 %

SpaceX: Starship liefert nächsten Rekord

Die neue Superrakete Starship hat erfolgreich den Orbit erreicht und gleich mal 26 Satelliten für Starlink in den Weltraum entlassen. Die Mission lief zwar nicht zu 100 Prozent erfolgreich, doch unterm Strich stellte sie den nächsten Meilenstein für SpaceX da.



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Solides Wachstum oder Turnaraound? Walmart vs. Target

Im Schlussquartal des Jahres starten beide Konzerne eine Rabattschlacht und senken die Preise. Walmart will allein bei 11.000 Produkten die Preise senken. Target will sich in Zukunft stärker auf Kleidung, Wohnen und starke Eigenmarken konzentrieren, während bei Walmart immer Lebensmittel und alltägliche Bedarfsgüter im Fokus stehen. Welche Aktie bietet sich besser für das Depot an?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Papst Leo XIV widerspricht Jensen Huang

Thema des Tages: Aktien für den Weihnachtsmann

5 Aktien die vom Weihnachstgeschäft profitieren werden

Scheinchen auf Take-Two

Neuzugang im Depot

Lindt & Sprüngli: Prognosekürzung

Pepco: Es läuft mehr als rund

SpaceX: Nächster Meilenstein

AMD: Übernahme

MongoDB: Absturz

DAX: Auf der Stelle

Vonovia: Finger weg von Immobilien-Aktien

Commerzbank: Orcel macht ernst

BASF blitzt bei Evonik ab

Depots: Ruhe

Duell: Wallmart vs. Target

Zuschauerfragen



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Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



