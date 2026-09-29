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    Weihnachts-Aktien

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    AMD: Übernahme | SpaceX: Neuer Meilenstein | Depot: 3 Neukäufe

    In den Supermärkten läuft das Geschäft mit Weihnachtsartikeln schon, im Depot auch? Am Scheinchentag haben wir uns angeschaut, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Weihnachtsaktien sollten Anleger frühzeitig prüfen
    • Starship erreicht Orbit, setzt 26 Satelliten aus
    • Walmart und Target senken Preise im Schlussquartal
    Weihnachts-Aktien - AMD: Übernahme | SpaceX: Neuer Meilenstein | Depot: 3 Neukäufe
    Foto: wallstreetONLINE

    Weihnachtsaktien: In Dezember kann es schon zu spät sein!

    Wir haben zwar noch September, doch mit Beginn des letzten Quartals des Jahres sollten sich Anleger schon damit beschäftigen, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren könnten. Was könnte dieses Jahr auf den Wunschzetteln ganz oben stehen? Das neue iPhone oder der lang ersehnte Gaming-Blockbuster Grand Theft VI von Take-Two?

    Endlos Turbo Long auf Take-Two Interactive Software– WKN: MM1J4X

    Hebel: 3,48

    Knockout: 145,44 $ 

    Abstand zum Knockout: 28,15 %

    SpaceX: Starship liefert nächsten Rekord

    Die neue Superrakete Starship hat erfolgreich den Orbit erreicht und gleich mal 26 Satelliten für Starlink in den Weltraum entlassen. Die Mission lief zwar nicht zu 100 Prozent erfolgreich, doch unterm Strich stellte sie den nächsten Meilenstein für SpaceX da. 

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    Solides Wachstum oder Turnaraound? Walmart vs. Target

    Im Schlussquartal des Jahres starten beide Konzerne eine Rabattschlacht und senken die Preise. Walmart will allein bei 11.000 Produkten die Preise senken. Target will sich in Zukunft stärker auf Kleidung, Wohnen und starke Eigenmarken konzentrieren, während bei Walmart immer Lebensmittel und alltägliche Bedarfsgüter im Fokus stehen. Welche Aktie bietet sich besser für das Depot an?

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Papst Leo XIV widerspricht Jensen Huang

    Thema des Tages: Aktien für den Weihnachtsmann

    5 Aktien die vom Weihnachstgeschäft profitieren werden

    Scheinchen auf Take-Two

    Neuzugang im Depot

    Lindt & Sprüngli: Prognosekürzung

    Pepco: Es läuft mehr als rund

    SpaceX: Nächster Meilenstein

    AMD: Übernahme

    MongoDB: Absturz

    DAX: Auf der Stelle

    Vonovia: Finger weg von Immobilien-Aktien

    Commerzbank: Orcel macht ernst

    BASF blitzt bei Evonik ab

    Depots: Ruhe

    Duell: Wallmart vs. Target

    Zuschauerfragen

     

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    Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Weihnachts-Aktien AMD: Übernahme | SpaceX: Neuer Meilenstein | Depot: 3 Neukäufe In den Supermärkten läuft das Geschäft mit Weihnachtsartikeln schon, im Depot auch? Am Scheinchentag haben wir uns angeschaut, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren.
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