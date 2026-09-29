Weihnachts-Aktien
AMD: Übernahme | SpaceX: Neuer Meilenstein | Depot: 3 Neukäufe
In den Supermärkten läuft das Geschäft mit Weihnachtsartikeln schon, im Depot auch? Am Scheinchentag haben wir uns angeschaut, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren.
- Weihnachtsaktien sollten Anleger frühzeitig prüfen
- Starship erreicht Orbit, setzt 26 Satelliten aus
- Walmart und Target senken Preise im Schlussquartal
Weihnachtsaktien: In Dezember kann es schon zu spät sein!
Wir haben zwar noch September, doch mit Beginn des letzten Quartals des Jahres sollten sich Anleger schon damit beschäftigen, welche Aktien besonders vom Weihnachtsgeschäft profitieren könnten. Was könnte dieses Jahr auf den Wunschzetteln ganz oben stehen? Das neue iPhone oder der lang ersehnte Gaming-Blockbuster Grand Theft VI von Take-Two?
Endlos Turbo Long auf Take-Two Interactive Software– WKN: MM1J4X
Hebel: 3,48
Knockout: 145,44 $
Abstand zum Knockout: 28,15 %
SpaceX: Starship liefert nächsten Rekord
Die neue Superrakete Starship hat erfolgreich den Orbit erreicht und gleich mal 26 Satelliten für Starlink in den Weltraum entlassen. Die Mission lief zwar nicht zu 100 Prozent erfolgreich, doch unterm Strich stellte sie den nächsten Meilenstein für SpaceX da.
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Solides Wachstum oder Turnaraound? Walmart vs. Target
Im Schlussquartal des Jahres starten beide Konzerne eine Rabattschlacht und senken die Preise. Walmart will allein bei 11.000 Produkten die Preise senken. Target will sich in Zukunft stärker auf Kleidung, Wohnen und starke Eigenmarken konzentrieren, während bei Walmart immer Lebensmittel und alltägliche Bedarfsgüter im Fokus stehen. Welche Aktie bietet sich besser für das Depot an?
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Papst Leo XIV widerspricht Jensen Huang
Thema des Tages: Aktien für den Weihnachtsmann
5 Aktien die vom Weihnachstgeschäft profitieren werden
Lindt & Sprüngli: Prognosekürzung
Vonovia: Finger weg von Immobilien-Aktien
Commerzbank: Orcel macht ernst
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Hinweis: Die Analysen stellt keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Der Handel mit Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge