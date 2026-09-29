Frontex soll schnelle Eingreiftruppe bekommen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Migrationskrise im spanischen Ceuta will die Europäische Kommission die EU-Grenzschutzagentur Frontex mit einer schnellen Eingreiftruppe ausstatten. Frontex müsse innerhalb von 24 Stunden dort sein können, wo die Krise tatsächlich stattfinde, sagte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner bei der Vorstellung eines Aktionsplans zur Sicherung der EU-Außengrenzen. Das Frontex-Personal soll aber demnach weiterhin nur zum Einsatz kommen, wenn ein Mitgliedsland es anfordert.

Ende Juli waren rund 72.000 Migranten nach Ceuta gekommen und hatten eine diplomatische Krise mit Schuldzuweisungen zwischen den EU-Staaten ausgelöst. Danach hatte etwa der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, gefordert, Frontex müsse in solchen Fällen die Kommandogewalt bekommen.