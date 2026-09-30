Micron-Rallye noch nicht vorbei – sind weitere 40 % drin?

Analyst Tristan Gerra erwartet, dass die stark wachsende Nachfrage nach KI-Agenten den Bedarf an Rechenleistung und Speicher weiter antreiben wird.

Der KI-Boom könnte der Micron -Aktie nach ihrer spektakulären Rallye weiteren Rückenwind verleihen. Die US-Investmentbank Baird bestätigt ihre Einstufung "Outperform" für den Speicherchiphersteller und erhöht das Kursziel von 1.280 auf 1.520 US-Dollar. Gegenüber einem Kurs von 1.070 US-Dollar entspricht das einem weiteren Aufwärtspotenzial von 42 Prozent.

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KI-Agenten verändert den Chip-Boom

Anders als klassische KI-Anwendungen können KI-Agenten Aufgaben weitgehend selbstständig planen und ausführen. Dadurch steigt laut Baird insbesondere der Bedarf an CPUs und damit auch an entsprechend leistungsfähigem Arbeitsspeicher in Rechenzentren.

Außerdem verweist der Analyst auf ein voraussichtlich langsameres Wachstum des weltweiten DRAM-Angebots im Jahr 2027. Gleichzeitig erwartet Baird im kommenden Jahr höhere Margen im Geschäft mit High Bandwidth Memory.

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Micron-Aktie mit 274 Prozent Plus

An der Börse hat sich der zunehmende Speicherbedarf längst bemerkbar gemacht. Die Micron-Aktie ist 2026 bereits um 274 Prozent gestiegen. Am 25. Juni erreichte sie mit 1.255 US-Dollar ihr Allzeithoch.

Mit Blick auf die Quartalszahlen die am Mittwoch, dem 30.September, nach US-Börsenschluss, veröffentlicht werden sind die Erwartungen entsprechend hoch. Bereits im dritten Geschäftsquartal erreichte Micron eine Bruttomarge von 85 Prozent. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 346 Prozent auf 41,46 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen selbst hatte zuletzt einen Quartalsumsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge von 86 Prozent und einen bereinigten Gewinn von 31 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt. Laut LSEG-Daten rechnen Analysten mit einem Gewinnwachstum von 939 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 946,6USD auf Tradegate (30. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





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