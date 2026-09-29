Börsen Update Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +1,53 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.122,57 PKT und steigt um +0,30 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +8,17 %, SUESS MicroTec +5,73 %, AIXTRON +5,42 % Flop-Werte: RENK Group -4,15 %, ThyssenKrupp -3,39 %, K+S -1,91 %

Der DAX steht bei 25.600,97 PKT und gewinnt bisher +0,36 %. Top-Werte: Infineon Technologies +4,17 %, Siemens Energy +3,73 %, Vonovia +2,34 % Flop-Werte: Bayer -2,65 %, Daimler Truck Holding -2,33 %, Fresenius Medical Care -1,97 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:24) bei 4.019,79 PKT und steigt um +0,68 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +8,17 %, PVA TePla +6,19 %, SUESS MicroTec +5,73 %

Flop-Werte: OHB -4,99 %, Verbio -4,74 %, Draegerwerk -2,40 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.361,29 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +4,17 %, Siemens Energy +3,73 %, ASML Holding +2,17 %

Flop-Werte: Vinci -2,94 %, Anheuser-Busch InBev -2,76 %, Bayer -2,65 %

Der AT 20 bewegt sich bei 7.008,64 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,35 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,80 %, Palfinger +1,09 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,68 %, Erste Group Bank -1,65 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.997,93 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,49 %, Holcim +1,85 %, Logitech International +1,64 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,78 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,05 %

Der FR 40 steht bei 8.097,97 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: LEGRAND +2,59 %, Schneider Electric +2,08 %, STMicroelectronics +1,81 %

Flop-Werte: Eurofins Scientific -3,13 %, Vinci -2,94 %, Dassault Systemes -2,83 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.317,36 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Sandvik +2,47 %, ABB +1,50 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,43 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,75 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,56 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.985,00 PKT und gewinnt bisher +1,53 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,20 %, Viohalco +2,09 %, Allwyn +1,29 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,01 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,91 %, Piraeus Port Authority -0,64 %