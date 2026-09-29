Börsen Update
Börsen Update Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +1,53 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.600,97 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,17 %, Siemens Energy +3,73 %, Vonovia +2,34 %
Flop-Werte: Bayer -2,65 %, Daimler Truck Holding -2,33 %, Fresenius Medical Care -1,97 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.122,57 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +8,17 %, SUESS MicroTec +5,73 %, AIXTRON +5,42 %
Flop-Werte: RENK Group -4,15 %, ThyssenKrupp -3,39 %, K+S -1,91 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:24) bei 4.019,79 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +8,17 %, PVA TePla +6,19 %, SUESS MicroTec +5,73 %
Flop-Werte: OHB -4,99 %, Verbio -4,74 %, Draegerwerk -2,40 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.361,29 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +4,17 %, Siemens Energy +3,73 %, ASML Holding +2,17 %
Flop-Werte: Vinci -2,94 %, Anheuser-Busch InBev -2,76 %, Bayer -2,65 %
Der AT 20 bewegt sich bei 7.008,64 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,35 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,80 %, Palfinger +1,09 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,68 %, Erste Group Bank -1,65 %
Der CH 20 bewegt sich bei 13.997,93 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,49 %, Holcim +1,85 %, Logitech International +1,64 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,78 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,05 %
Der FR 40 steht bei 8.097,97 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: LEGRAND +2,59 %, Schneider Electric +2,08 %, STMicroelectronics +1,81 %
Flop-Werte: Eurofins Scientific -3,13 %, Vinci -2,94 %, Dassault Systemes -2,83 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.317,36 PKT und steigt um +0,53 %.
Top-Werte: Sandvik +2,47 %, ABB +1,50 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,43 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -1,75 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,56 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.985,00 PKT und gewinnt bisher +1,53 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,20 %, Viohalco +2,09 %, Allwyn +1,29 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,01 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,91 %, Piraeus Port Authority -0,64 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.