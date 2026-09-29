Deutlicher Kurssprung bei der Infineon Technologies Aktie - 29.09.2026

Mit einer Performance von +4,17 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 59,57€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Infineon Technologies trotz des heutigen Kurssprungs mit -26,53 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -2,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +51,36 % gewonnen.

Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,17 % 1 Monat +1,01 % 3 Monate -26,53 % 1 Jahr +75,63 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 29.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,70 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Infineon Technologies?

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,64 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,67 %. ON Semiconductor legt um +0,77 % zu NIO notiert im Minus, mit -2,54 %.

Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.