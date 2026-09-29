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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Infineon Technologies Aktie - 29.09.2026

    Am 29.09.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um +4,17 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Infineon Technologies Aktie - 29.09.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 29.09.2026

    Mit einer Performance von +4,17 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 59,57. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Infineon Technologies trotz des heutigen Kurssprungs mit -26,53 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -2,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +51,36 % gewonnen.

    Der Eurozone 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,17 %
    1 Monat +1,01 %
    3 Monate -26,53 %
    1 Jahr +75,63 %
    Stand: 29.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,70 Mrd.EUR € wert.

    Dax legt moderat zu - Hoffnung auf Deeskalation in Nahost


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    Infineon-Aktie hält die Schlüsselzone – wie viel Luft ist jetzt drin?


    Bei Infineon kommt nach den schwächeren Tagen wieder etwas Kaufinteresse rein. Die Aktie legt heute rund +1,5% zu und steht bei etwa 57,50 €. Im Chart bleibt vor allem die Zone um 55 € wichtig, bisher wurden Rücksetzer dort immer wieder aufgefangen. Die 55 € halten bisher ziemlich sauber Schaut man auf den Chart, fällt […] The post Infineon-Aktie hält die Schlüsselzone – wie viel Luft ist jetzt drin? first appeared on sharedeals.de.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Infineon Technologies?

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,64 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,67 %. ON Semiconductor legt um +0,77 % zu NIO notiert im Minus, mit -2,54 %.

    Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Infineon Technologies

    +4,20 %
    -3,65 %
    -0,86 %
    -27,75 %
    +72,86 %
    +79,82 %
    +58,60 %
    +261,90 %
    -15,38 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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