BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Brauereikonzern habe die schwierigere Jahreshälfte begonnen, schrieb Laurence Whyatt am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. In China zeichne sich keine Wende zum Besseren ab./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 65,84EUR auf Tradegate (29. September 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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