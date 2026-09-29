BARCLAYS stuft AB Inbev auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 82 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Brauereikonzern habe die schwierigere Jahreshälfte begonnen, schrieb Laurence Whyatt am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. Oktober. In China zeichne sich keine Wende zum Besseren ab./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 65,84EUR auf Tradegate (29. September 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 81
Kursziel alt: 82
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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