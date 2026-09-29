BARCLAYS stuft Freenet Namensaktien auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Bewertungsmodelle in der europäischen Telekom-Branche am Montag an aktuelle Markttrends an./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 23,04EUR auf Tradegate (29. September 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Maurice Patrick
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Maurice Patrick
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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