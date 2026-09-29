BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hermes von 1700 auf 1660 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Luxuskonzern dürfte im dritten Quartal währungsbereinigt nur noch um 5 Prozent gewachsen sein, schrieb Viktoria Petrova am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht. Ihre gesunkene Prognose begründet sie mit einer schwächeren Geschäftsentwicklung in China. Im zweiten Quartal war Hermes noch um 6,7 Prozent gewachsen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 1.377EUR auf Tradegate (29. September 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1660
Kursziel alt: 1700
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 1660
Kursziel alt: 1700
Währung: EUR
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