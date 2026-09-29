Dell Technologies Registered (C) Aktie heute im Plus (484,75€) - 29.09.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,38 % auf 484,75€. Damit gewinnt die Aktie +6,60 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Dell Technologies Registered (C) Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,24 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 484,75€. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +37,65 % bei Dell Technologies Registered (C).

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -4,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,91 %. Im Jahr 2026 gab es für Dell Technologies Registered (C) bisher ein Plus von +342,19 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,09 % 1 Monat +21,91 % 3 Monate +37,65 % 1 Jahr +328,31 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 29.09.2026, 14:02 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,51 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. IBM notiert im Plus, mit +0,41 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,92 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +0,54 % zu HP notiert im Plus, mit +0,07 %.

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Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.