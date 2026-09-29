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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie gewinnt an Wert - 29.09.2026

    Kursbewegung von +2,22 % bei Vonovia am 29.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie gewinnt an Wert - 29.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Vonovia Aktie am 29.09.2026

    Die Vonovia Aktie notiert aktuell bei 17,490 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,380  entspricht. Die Vonovia Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,96 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 17,490. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der Kurs der Vonovia Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,57 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -3,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vonovia um -31,31 % verloren.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,69 %
    1 Monat -14,57 %
    3 Monate -21,57 %
    1 Jahr -34,49 %
    Stand: 29.09.2026, 14:04 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von Vonovia unter 17 Euro infolge gestiegener Zinsen, eine mögliche technische Erholung sowie die im Vergleich zu TAG höhere FFO1-Bewertung. Diskutiert werden außerdem Berliner Mietendeckel- und Vergesellschaftungsrisiken, die Investitionen beeinträchtigen könnten. Genannt werden 1,86 Mrd. Euro freier operativer Cashflow und 7,5% Dividendenrendite.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,62 Mrd. € wert.

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    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Newron Pharmaceuticals, Quantum eMotion & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Vonovia unter Enteignungsdruck? Lahontan Gold und Coinbase als Inflations-Chancen für Anleger


    Die steigende Inflation sorgt normalerweise für erhöhte Nachfrage nach Immobilien, doch in dieser Branche gibt es aktuell politischen Druck. In Berlin will die Linke große private Wohnungsbestände enteignen. Betroffen wären rund 240.000 Wohnungen. …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Vonovia?

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,72 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,26 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +1,80 %. LEG Immobilien legt um +1,55 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +1,81 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vonovia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vonovia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Vonovia

    +2,28 %
    -3,69 %
    -14,57 %
    -21,57 %
    -34,49 %
    -22,64 %
    -64,32 %
    -41,17 %
    +4,10 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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