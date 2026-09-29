Vonovia Aktie gewinnt an Wert - 29.09.2026

Die Vonovia Aktie notiert aktuell bei 17,490€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,380 € entspricht. Die Vonovia Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,96 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 17,490€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Vonovia Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,57 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -3,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Vonovia um -31,31 % verloren.

Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,69 % 1 Monat -14,57 % 3 Monate -21,57 % 1 Jahr -34,49 %

? wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 29.09.2026, 14:04 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von Vonovia unter 17 Euro infolge gestiegener Zinsen, eine mögliche technische Erholung sowie die im Vergleich zu TAG höhere FFO1-Bewertung. Diskutiert werden außerdem Berliner Mietendeckel- und Vergesellschaftungsrisiken, die Investitionen beeinträchtigen könnten. Genannt werden 1,86 Mrd. Euro freier operativer Cashflow und 7,5% Dividendenrendite.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,62 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die steigende Inflation sorgt normalerweise für erhöhte Nachfrage nach Immobilien, doch in dieser Branche gibt es aktuell politischen Druck. In Berlin will die Linke große private Wohnungsbestände enteignen. Betroffen wären rund 240.000 Wohnungen. …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Vonovia?

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,72 %. Deutsche Wohnen notiert im Plus, mit +1,26 %. Grand City Properties notiert im Plus, mit +1,80 %. LEG Immobilien legt um +1,55 % zu Aroundtown notiert im Plus, mit +1,81 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Vonovia Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Vonovia Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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