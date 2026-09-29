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    Besonders beachtet!

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    Bayer - Aktie mit schwachem Handelstag - 29.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -2,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer - Aktie mit schwachem Handelstag - 29.09.2026
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 29.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Mit einer Performance von -2,78 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Bayer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,55 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +4,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,83 %. Im Jahr 2026 gab es für Bayer bisher ein Plus von +37,30 %.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,17 %
    1 Monat +4,83 %
    3 Monate +8,55 %
    1 Jahr +86,97 %
    Stand: 29.09.2026, 14:04 Uhr

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,70 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 29.09. - FTSE Athex 20 stark +1,53 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Bayer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Bayer Aktiengesellschaft Bayer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 29.09.2026 / 12:40 CET/CEST Dissemination …

    Bayer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft Bayer AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 29.09.2026 / 12:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,80 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,36 %. Sanofi verliert -0,68 %

    Bayer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Bayer

    -2,34 %
    +4,17 %
    +4,83 %
    +8,55 %
    +86,97 %
    +11,67 %
    +7,47 %
    -42,45 %
    +247,37 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001
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