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    Aktien New York Ausblick

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    Moderate Gewinne - Geplanter KI-Gipfel im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen steuern dank sinkender Ölpreise auf Gewinne zu
    • Hormus-Gespräche laufen weiter, Öltransporte nehmen zu
    • KI bleibt im Fokus, Nvidia und AMD legen vorbörslich zu
    Aktien New York Ausblick - Moderate Gewinne - Geplanter KI-Gipfel im Fokus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Wochenauftakt steuern die US-Börsen am Dienstag auf Gewinne zu. Als Kursstütze erwiesen sich die zuletzt rückläufigen Ölpreise und Anleiherenditen. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Konflikt dürfte sich die Kaufbereitschaft aber in Grenzen halten.

    Mehr als anderthalb Stunden vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent im Plus auf 51.557 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 erwartet IG 0,3 Prozent höher bei 30.368 Punkten.

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    Die Verhandlungen mit den USA über die Straße von Hormus gehen nach Worten des iranischen Außenministers weiter. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden, sagte Abbas Araghtschi laut seinem Ministerium in New York. Die Öllieferungen durch die umkämpfte Meeresstraße nehmen zu. Immer wieder gibt es aber auch Berichte über den Beschuss von Schiffen.

    Im Fokus steht neben dem Nahen Osten einmal mehr das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Bei einem Kreisen zufolge geplanten KI-Gipfeltreffen im Weißen Haus sollen führende Branchenvertreter darüber diskutieren, wie der richtige Weg zwischen Innovation und Kontrolle aussieht. An dem Termin nehmen neben US-Präsident Donald Trump und dem Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson auch der Tech-Visionär Elon Musk, der Präsident des KI-Vorreiters OpenAI sowie die Chefs des Chipriesen Nvidia und des OpenAI-Rivalen Anthropic teil.

    Anthropic sorgte außerdem für Neuigkeiten in puncto Börsengang, der zuletzt in der Schwebe war. Berichten zufolge strebt Anthropic eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar an, was den bisherigen Rekordhalter SpaceX überbieten würde. Laut der Landesbank Baden-Württemberg sind aber besonders die für die kommenden Jahre geplanten KI-Infrastrukturausgaben mit 518 Milliarden Dollar "exorbitant" hoch.

    Für die Titel von Nvidia zeichnen sich weitere Kursgewinne von 0,7 Prozent ab. Sie hatten am Montag nach der angekündigten, massiven Aufstockung von Aktienrückkäufen den Gewinnmitnahmen im Sektor getrotzt.

    "Trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel an Wachstum, Investitionen und Bewertungen bleibt die KI-Story für viele Investoren attraktiv", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Die ersten Risse sind sichtbar, aber die Story ist noch lange nicht gebrochen. Solange die Anleger an die langfristigen Wachstumsperspektiven glauben, werden Rücksetzer bei den entsprechenden Aktien weiterhin auch als Kaufgelegenheiten gesehen."

    Die Anteilscheine von AMD verteuerten sich vorbörslich um 1,1 Prozent. Der Chipkonzern gibt im Wettstreit mit Branchenführer Nvidia mehr als acht Milliarden Dollar für das Start-up einer KI-Pionierin aus. Um Technik für die nächste Generation Künstlicher Intelligenz zu bauen, müsse man tiefgründig verstehen, wie sich die KI-Modelle entwickelten, begründete AMD-Chefin Lisa Su die Übernahme der Firma World Labs. Deren Gründerin Fei-Fei Li wird Chefwissenschaftlerin von AMD.

    Beim Chipkonzern Micron verteilten die Anleger schon Vorschuss-Lorbeeren für die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen: Die Aktien zogen um 1,6 Prozent an./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 543,2 auf Tradegate (29. September 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +47,46 %/+96,61 % bedeutet.





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