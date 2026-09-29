Gedeon Richter stellt auf der „Next Step“-Konferenz eine Online-Plattform für transdiagnostische Global-Impression-Skalen und ein neues Buch für Betreuende vor

BUDAPEST, HU / ACCESS Newswire / 29. September 2026 / Gedeon Richter begrüßte 145 Teilnehmer aus 27 Ländern zur jüngsten Ausgabe von „Next Step“, der internationalen Konferenz des Unternehmens für Psychiater, die im September an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften stattfand.

„Bei Gedeon Richter betrachten wir Partnerschaften als einen Eckpfeiler für den Fortschritt in der psychiatrischen Versorgung. Indem wir medizinisches Fachpersonal, Patienten und Betreuende gleichermaßen unterstützen, können wir dazu beitragen, bedeutende Verbesserungen bei den Behandlungsergebnissen, der Funktionsfähigkeit und der Lebensqualität von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu erzielen“, sagte Kristóf Kóczián, Leiter der Abteilung für globale Geschäftsentwicklung und des Geschäftsbereichs ZNS bei Gedeon Richter, in seiner Eröffnungsrede.

Das wissenschaftliche Programm befasste sich damit, wie die psychiatrische Versorgung über diagnostische Etikettierungen hinausgehen und einen stärker personalisierten, messungsbasierten Ansatz verfolgen kann.

Die Vorträge beleuchteten, wie eine personalisierte, messungsbasierte Versorgung in den klinischen Alltag integriert werden kann, wobei der Schwerpunkt auf kognitiven Symptomen, behandlungsbedingten sexuellen Funktionsstörungen und der Erkenntnis lag, dass die Optimierung der Funktionsfähigkeit und Zufriedenheit der Patienten – und nicht nur die bloße Linderung der Symptome – das oberste Ziel der psychiatrischen Versorgung sein sollte. Ein zentrales Element der Diskussionen war der potenzielle Einfluss der Anwendung des „Transdiagnostic Global Impression (TGI) Pyramid Framework“ in der psychiatrischen Versorgung zur Verbesserung der Patientenergebnisse.

„Unser Ziel war es, Skalen zu entwickeln, die routinemäßig in der klinischen Praxis eingesetzt werden können und einen umfassenden 360-Grad-Überblick über die zentralen Erfahrungen der Patienten bieten“, sagte Professor Christoph U. Correll (Deutschland), der das TGI-Pyramiden-Framework gemeinsam mit dem Medical-Affairs-Team von Gedeon Richter und weiteren internationalen Experten entwickelt hat.

„Ich freue mich besonders, dass wir eine Online-Plattform geschaffen haben, die diese Skalen nicht nur medizinischem Fachpersonal, sondern auch Patienten und Betreuenden zugänglich macht und es ihnen ermöglicht, Fortschritte in allen wichtigen Dimensionen der Versorgung leicht zu visualisieren“, sagte Zsófia Dombi, Global Medical Affairs Lead bei Gedeon Richter und Mitautorin des Rahmenwerks. Die Plattform ist online unter Richter TGI Scales verfügbar. Wir empfehlen ihre Nutzung für medizinisches Fachpersonal, Patienten und Betreuende.