ZenaTech meldet Umsatzzuwachs von 425 % im ersten Halbjahr und 316 % im zweiten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sowie kontinuierliche Ausweitung des Drone-as-a-Service-Geschäfts

Unternehmen verbucht das siebte Quartal in Folge Umsatzzuwächse, erweitert sein Produktportfolio im Verteidigungsbereich und wird in den Russell 3000-Index aufgenommen

Vancouver, British Columbia / 29. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“ oder das „Unternehmen“) – ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-betriebene Drohnensysteme, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Anwendungen spezialisiert hat – gibt sein Geschäftsergebnis für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2026 bekannt. Alle Zahlenwerte sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal einen Umsatz in Höhe von 9,3 Mio. $, was einem Plus von 316 % gegenüber 2,2 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 entspricht. Die Einnahmen in den sechs Monaten zum 30. Juni 2026 beliefen sich auf 17,7 Mio. $, das ist eine Steigerung um 425 % gegenüber 3,4 Mio. $ im Vergleichszeitraum des Jahres 2025. Das Wachstum wird weiterhin primär vom Drone-as-a-Service-Segment getragen, auf das sowohl im Quartal als auch im Sechsmonatszeitraum fast 93 % des Gesamtumsatzes entfiel.

„Im zweiten Quartal 2026 setzte ZenaTech seine positive Dynamik fort. Der Umsatz im DaaS-Geschäft stieg auf 8,1 Mio. $, sodass sich der Gesamtumsatz für das Quartal auf 9,3 Mio. $ belief. Unser Gesamtumsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 316 % zu“, so Dr. Shaun Passley, Chairman, President und CEO von ZenaTech. „Seit dem vierten Quartal 2024 konnten wir sieben Quartale in Folge ein sequenzielles Umsatzwachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg in diesem Zeitraum um mehr als das 13-Fache von 700.000 $ auf 9,3 Mio. $.“

„Während des Quartals erweiterten wir unsere Plattform um vier neue DaaS-Firmen aus den Bereichen Landvermessung und Dienstleistungen. Damit erhöhte sich die Anzahl unserer Übernahmen auf insgesamt 29. Außerdem kam beim Enterprise-SaaS-Portfolio ein weiteres HR-Softwareunternehmen dazu. Wir haben unsere Unternehmenspräsenz mit neuen Niederlassungen, unter anderem in Südkorea und im Vereinigten Königreich, weiter ausgebaut und so zum Wachstum und zur internationalen Reichweite unserer Organisation und unserer KI-Autonomieplattform beigetragen. Gleichzeitig konnten wir unsere Bilanz stärken: Die liquiden Mittel stiegen auf 12,2 Mio. $ und das Gesamtvermögen auf über 149 Mio. $. So bleiben wir ausreichend flexibel, um sowohl das organische Wachstum als auch gezielte wertsteigernde Übernahmen zu finanzieren.“

Ergebnisse für das zweite Quartal und aktuelle Highlights

Während des Quartals wurden vier weitere Landvermessungsfirmen bzw. etablierte Dienstleister übernommen: Andy Paris Land Surveying, North Group, High Prairie Survey Company und Green Earth Powerwashing Franchise Network. Damit konnte das Unternehmen die Gesamtzahl seiner DaaS-Übernahmen bis Ende Juni auf 24 und aktuell auf 29 steigern.

Mit der Übernahme des in Queensland ansässigen, an mehreren Standorten tätigen Landvermessungsunternehmens North Group wurde das DaaS-Geschäft geografisch nach Australien ausgeweitet. Übernommen wurden auch die High Prairie Survey Company, die den Wachstumskorridor im Südosten von Denver bedient, sowie die Firma Green Earth Powerwashing samt ihrem Franchise-Netzwerk, mit der das Unternehmen seine Marktpräsenz in Florida stärkt und sein Hochdruckreinigungsgeschäft erweitert. Der Betrieb in diesen Bereichen soll durch die Einbindung von Drohnen optimiert werden.

Übernahmeangebote für eine Reihe weiterer Firmen für Vermessungs- und Geodienste in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien wurden unterzeichnet. Diese sollten erwartungsgemäß in den ersten zwölf Monaten nach erfolgter Übernahme insgesamt einen Umsatzbeitrag in Höhe von rund 40 Mio. CAD zum DaaS-Geschäft leisten.

Während des Quartals wurden neue Niederlassungen in Südkorea und im Vereinigten Königreich eröffnet, wodurch das Unternehmen seine internationale Präsenz im Bereich KI-Autonomieplattformen weiter ausbauen konnte.

Mit seiner 29. Übernahme konnte das Unternehmen das DaaS-Geschäft auf weitere Sektoren – wie beispielsweise Öl und Gas – sowie Regionen wie Alberta (Kanada), Ohio und Idaho sowie zuletzt Georgia ausweiten. Insgesamt ist das Unternehmen nun in 14 US-Bundesstaaten vertreten.

Im Juni 2026 erfolgte dann die Aufnahme in den Russell 3000-Index – ein Meilenstein für das Wachstum und die Marktbekanntheit des Unternehmens.

Fortschritte gab es auch bei der Blue-UAS-Zertifizierung für die Auftragsvergabe im militärischen und staatlichen Beschaffungswesen für die Plattformen ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Landvermessungsdrohne IQ Quad wurde zur Blue-UAS-Zertifizierung eingereicht.

Es erfolgte ein kontinuierlicher Ausbau des integrierten Verteidigungssystems des Unternehmens für die Drohnenabwehr und die Entwicklung von Abfangdrohnen, einschließlich Fortschritten bei der mit Kraftstoff betriebenen Abfangdrohne ZenaDrone 2000, der Start- und Betankungsstation IQ Glider und der kostengünstigen Einweg-Drohnenabfangplattform Interceptor P-1.

Angekündigt wurde auch die Errichtung von Produktions- und Testanlagen des Unternehmens in der Ukraine, wo die Entwicklung von Drohnenabwehrsystemen und Abfangdrohnen im Mittelpunkt stehen wird. Darüber hinaus gab das Unternehmen die Eintragung von Pheonix Aero als sein in der Westukraine ansässiges Unternehmen bekannt.

ZenaDrone begann auch mit der Planung von Technikvorführungen bei den US-Verteidigungsbehörden, beginnend mit dem ersten bestätigten Behördenengagement, zunächst für die Indoor-Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement.

ZenaDrone hat die Testphase für seine Drohnenabwehrplattform Interceptor P-1 eingeleitet und in Florida (USA) mit der Felderprobung der Unterwasser-Minensuchdrohne IQ Aqua begonnen.

Mit Zoo Office kündigte das Unternehmen die Einführung einer KI-gestützten Produktivitätsplattform für Unternehmen an, die auf KI-Agenten basiert und die 13 unternehmenseigenen Softwaremarken einbindet. Dazu gehören nun NOW Solutions, eine während des Quartals übernommene HR-Softwarefirma, sowie ESM, ein Anbieter von Enterprise-Performance-Management- und Compliance-Software und die jüngste Übernahme im Bereich Enterprise-SaaS.

ZenaDrone begann im Rahmen von internen Drohnenflugtests mit der Erprobung der kundenspezifisch entwickelten Leiterplatten, die von der taiwanesischen Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors hergestellt werden. Dies ist Teil der Strategie zur vertikalen Integration hin zu NDAA-konformen Drohnen und zur Blue UAS-Zertifizierung.

Fünf vorläufige US-Patentanmeldungen für die Technologie zur akustischen Brandbekämpfung und zur Beurteilung von Waldbränden aus der Luft für die Plattform ZenaDrone 1000 wurden eingereicht. Ziel ist hier der Weltmarkt für Löschdrohnen, der bis zum Jahr 2033 voraussichtlich auf rund 2,8 Mrd. $ anwachsen wird.

Während des Quartals startete auch die Entwicklung von ZenaWorx, einer drohnen- und LiDAR-basierten 3D-Softwareplattform zur Baufortschrittsüberwachung für KI-gestützte Rechenzentrumsprojekte. Vor kurzem wurden neue Funktionen zur digitalen Geländemodellierung hinzugefügt und es konnte der erste zahlende Kunde für den Bau von KI-gestützten Rechenzentren gewonnen werden.

Bekanntgabe, dass das DaaS-Geschäft des Unternehmens für regulatorische Vermessungsdienste und Umweltverträglichkeitsprüfungen im Öl- und Gassektor von einem verbesserten Marktumfeld profitiert, das durch höhere Ölpreise und ein voraussichtliches Investitionsvolumen von über 500 Mrd. USD in den kanadischen Energiesektor im nächsten Jahrzehnt gestützt wird.

„Unsere Pipeline innovativer Produkte umfasst mittlerweile Anwendungen in der Luft, an Land, in Innenräumen, auf See und unter Wasser – sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die von uns übernommenen Vermessungs-, Inspektions- und Hochdruckreinigungsfirmen auf drohnengestützte Dienste umzustellen. Aus unserer Sicht wird dies mit fortschreitender Integration zu einer weiteren Margensteigerung führen“, ergänzt Dr. Passley. „Mit der zunehmenden Präsenz unserer Unternehmenssoftware auf internationaler Ebene und den 13 bestehenden Softwarepaketen, die unter dem Namen Zoo Office – unserer Produktivitätssuite mit KI-gestützter SaaS-Lösung für Unternehmen – neu positioniert werden, ist ZenaTech aus unserer Sicht bestens aufgestellt, um seinen Wachstumskurs bis Ende 2026 fortzusetzen.“

Finanz-Überblick für das zweite Quartal

Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2026 betrug 9,3 Mio. $, das ist ein Plus von 316 % gegenüber 2,2 Mio. $ im zweiten Quartal 2025, bzw. 17,7 Mio. $ in den sechs Monaten zum 30. Juni 2026, was einer Steigerung um 425 % im Vergleich zu 3,4 Mio. $ im Vorjahreszeitraum 2025 entspricht.

Das DaaS-Geschäft trug im zweiten Quartal 2026 insgesamt 8,1 Mio. $ und im Sechsmonatszeitraum 16,4 Mio. $ zum Umsatz bei. Darin enthalten sind ein voller Quartalsbeitrag der im Jahr 2025 übernommenen Firmen, die vier Übernahmen im zweiten Quartal 2026 – Andy Paris Land Surveying, North Group, High Prairie Survey Company und Green Earth Powerwashing Franchise Network – sowie das gestiegene Vermessungsvolumen in den bestehenden Betrieben des Unternehmens.

Das Enterprise-SaaS-Software-Segment trug im zweiten Quartal 1,2 Mio. $ bzw. in den sechs Monaten zum 30. Juni 2026 ganze 1,3 Mio. $ zum Umsatz bei. Dazu zählt auch der Erstbeitrag der im Quartal neu vorgestellten Plattform Zoo Office samt Produktivitätssuite und Plänen zur Zusammenführung unter einer Marke.

Das Gesamtvermögen stieg per 30. Juni 2026 um 50 % auf 149,2 Mio. $ (31. Dezember 2025: 99,8 Mio. $), was den laufenden Investitionen in Sachanlagen, Goodwill und immaterielle Vermögenswerte aus Übernahmen geschuldet ist.

Das Eigenkapital erhöhte sich von 68 Mio. $ per 31. Dezember 2025 auf 91,3 Mio. $ per 30. Juni 2026.

Die liquiden Mittel stiegen zum 30. Juni 2026 um 105 % auf 12,2 Mio. $ (31. Dezember 2025: 6,0 Mio. $). Der Barbestand und die marktgängigen Wertpapiere beliefen sich zusammen auf 34,6 Mio. $, verglichen mit 15,1 Mio. $ per 31. Dezember 2025.

Das Unternehmen verzeichnete im Quartal einen Nettoverlust von 22,5 Mio. $, in dem sich die Strategie widerspiegelt, in den Aufbau einer soliden globalen Basis für die KI-gestützten autonomen Drohnenplattformen zu investieren. Dadurch soll eine Skalierung und Umsatzsteigerung im DaaS-Geschäft sowie bei den zukünftigen Pilotprojekten und Verträgen mit Kunden auf Regierungs- und Verteidigungsebene ermöglicht werden.

Ausblick auf das verbleibende Jahr 2026

Mit Blick auf die Zukunft erwartet sich ZenaTech auch in den verbleibenden Monaten des Jahres 2026 ein durch folgende Faktoren befeuertes Wachstum:

Abschluss der unterzeichneten Übernahmeangebote des Unternehmens und fortlaufende Integration der übernommenen Vermessungs-, Inspektions- und Hochdruckreinigungsfirmen in die drohnenbasierten Dienste, um die Kosten pro Vermessung und Auftrag zu senken und gleichzeitig das Leistungsvolumen, die geografische Reichweite und die Margen zu erhöhen sowie zusätzliche Dienstleistungen wie Datenanalyse und zentralisierte Schnellanalyse/Datenverarbeitung anzubieten.

Fortschritte bei den Entwicklungsphasen der Produkte ZenaDrone 1000 und der IQ-Serie, Optimierung des Blue-UAS-Verfahrens mit dem Ziel der Blue-UAS-Zertifizierung und Aufnahme in die Beschaffungsliste sowie Zusammenarbeit mit US-Verteidigungsbehörden mit dem Ziel, weitere Anfragen nach Vorführungen zu generieren, die zu Kunden-Pilotprojekten und Verträgen führen können.

Produktentwicklung im Bereich der Drohnenabwehr-/Abfangsysteme im Prototypen- und Teststadium, einschließlich Fortschritten bei der Weiterentwicklung der Test- und Produktionsstätten in der Ukraine zur Unterstützung der Produktentwicklungsziele bzw. Umsatzsteigerung auf Verteidigungs- und Regierungsebene.

Kontinuierliche Fortschritte bei der Fertigung, einschließlich Inbetriebnahme weiterer Anlagen, Erweiterung von Produktlinien und Produktionsvolumen sowie Aufstockung der Produktions- und Testteams an den Standorten des Unternehmens in Mesa (Arizona), Schardscha (VAE) und Taipeh (Taiwan).

Kontinuierliche Weiterentwicklung zur Einführung neuer Angebote und KI-Tools sowie zur Markteinführung der Plattform Zoo Office für Unternehmensproduktivität, die Geschäfts- und Regierungskunden einen Mehrwert bietet und Umsatzzuwächse im Enterprise-SaaS-Geschäft bringt.

Aufrechterhaltung der Bilanzflexibilität zur Finanzierung sowohl des organischen Wachstums als auch der disziplinierten und wertsteigernden Übernahmestrategie.

Weitere Informationen finden Sie in dem von ZenaTech auf der SEC-EDGAR-Website eingereichten Form 6-K.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Ihr Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie integrierter Verteidigungssysteme voran.

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