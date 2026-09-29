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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Rohstoff - Aktie zeigt Schwäche - 29.09.2026

    Die Deutsche Rohstoff Aktie notiert am 29.09.2026 mit -3,43 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff - Aktie zeigt Schwäche - 29.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Deutsche Rohstoff Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 29.09.2026

    Die Deutsche Rohstoff Aktie ist bisher um -3,43 % auf 81,60 gefallen. Das sind -2,90  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +1,68 % am Vortag kommt es heute bei Deutsche Rohstoff zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,43 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Deutsche Rohstoff nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +4,69 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -4,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +73,59 % gewonnen.

    Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,23 %
    1 Monat -7,60 %
    3 Monate +4,69 %
    1 Jahr +80,62 %
    Stand: 29.09.2026, 14:05 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um hohe Gewinnschätzungen dank Ölpreis, Förderung und Kosten sowie einen verbesserten Ausblick 2027. Die Aktie gilt trotz starker operativer Entwicklung als unterbewertet; diskutiert werden Abschläge durch die Struktur und eine restriktive Dividenden- bzw. Rückkaufpolitik.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Rohstoff eingestellt.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 408,44 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,66 %. Equinor notiert im Minus, mit -2,56 %. ENI notiert im Minus, mit -1,43 %. Shell verliert -1,53 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -2,93 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Rohstoff Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Rohstoff Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Rohstoff

    -3,91 %
    -4,58 %
    -7,94 %
    +4,69 %
    +80,62 %
    +171,79 %
    +317,73 %
    +356,83 %
    +866,32 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
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