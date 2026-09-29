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    Besonders beachtet!

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    Xiaomi Aktie heute im Minus - 29.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Xiaomi Aktie bisher Verluste von -3,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie heute im Minus - 29.09.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.09.2026

    Mit einer Performance von -3,05 % musste die Xiaomi Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Xiaomi Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,55 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 2,8255, mit einem Minus von -3,05 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Xiaomi nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +14,70 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -35,33 %.

    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,54 %
    1 Monat -8,00 %
    3 Monate +14,70 %
    1 Jahr -51,37 %
    Stand: 29.09.2026, 14:13 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Frage, ob Xiaomis Europa-Start mit Elektroautos ab 2027 die Aktie nachhaltig stützen kann. Skeptiker verweisen auf Vertriebs-, Zoll- und Servicekosten sowie noch fehlende Belege für Gewinne und Cashflow im Autogeschäft; erwartet wird eher eine Spanne von 2,70 bis 3,50 €. Optimisten betonen steigende Fahrzeugverkäufe, verbesserte Smartphone-Margen, KI, Chips und den langfristigen Transformationspfad.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,27 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,28 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +3,61 %.

    Xiaomi Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Xiaomi

    -2,30 %
    -8,54 %
    -8,00 %
    +14,70 %
    -51,37 %
    +92,13 %
    +19,18 %
    +49,08 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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