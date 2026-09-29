SPD, Grüne, Linke und BSW wollen Gespräche fortsetzen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach einem ersten Austausch zur Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt wollen SPD, Grüne, Linke und BSW die Gespräche in Magdeburg fortsetzen. Dabei geht es etwa um die Frage, ob es einen überparteilichen Ministerpräsidenten geben könnte, wie Vertreter der vier Parteien nach der ersten Sitzung deutlich machten. Die Gespräche sollen nach der konstituierenden Sitzung des Landtags, die am 6. Oktober stattfindet, fortgesetzt werden.

Eine Mehrheit im Magdeburger Parlament haben die vier Fraktionen nicht, diese gäbe es nur zusammen mit der CDU. Die Christdemokraten hatten die Einladung der SPD zuvor jedoch abgelehnt, sie sehen sich in der Opposition.