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    Das sind die beliebtesten Tui-Reiseziele im Winter

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanaren bleiben Tuis beliebtestes Winterreiseziel
    • Thailand ist Tuis Topziel bei Fernreisen
    • Tui senkt Gewinnprognose, Buchungen schwächeln
    Das sind die beliebtesten Tui-Reiseziele im Winter
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Kanarischen Inseln sind bei Tui nach wie vor das beliebteste Winterreiseziel. Dahinter folgen Ägypten und die Türkei, wie das Unternehmen bei der Vorstellung seines Winterprogramms in Berlin mitteilte. Fast die Hälfte der 1,3 Millionen Sitzplätze der konzerneigenen Airline Tuifly entfällt im Winter demnach auf Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote. Ägypten profitiere von höheren Buchungszahlen für Hurghada und Sharm El Sheikh sowie der steigenden Nachfrage nach Nil-Kreuzfahrten.

    Thailand bei Fernreisen vorne

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    Bei den Fernreisen liegt Thailand vorn - vor der Dominikanischen Republik, Mexiko und Mauritius. Auch andere asiatische Reiseziele entwickelten sich positiv. "Thailand gehört inzwischen zu unseren beliebtesten Winterzielen überhaupt. Gleichzeitig wächst das Interesse an Ländern wie Vietnam und Japan deutlich", teilte Tui-Produktchef Steffen Boehnke mit. Auch die Karibik und die Kapverden legten zu. Konkretere Buchungszahlen nannte Tui nicht.

    Viele Urlauber zieht es im Winter in die Sonne - aber nicht alle. Die Nachfrage nach Wintersportreisen liegt nach Angaben des Unternehmens bereits über dem Vorjahresniveau. Österreich bleibe dabei die Nummer eins, gefolgt von Südtirol. Winterurlaub wird Boehnke zufolge aber vielfältiger. "Neben dem klassischen Skifahren suchen viele Gäste nach besonderen Erlebnissen wie Nordlichtern, Huskysafaris oder Übernachtungen inmitten der lappländischen Natur", teilte er mit. Finnland entwickle sich daher besonders dynamisch.

    Gewinnprognose unter Vorjahresniveau

    Für den bevorstehenden Winter hatte Europas größter Reisekonzern in der vergangenen Woche niedrigere Zahlen gemeldet: Der gebuchte Pauschalreise-Umsatz lag zuletzt sieben Prozent unter dem Vorjahreswert. Allerdings hatte sich die Buchungsdynamik zuvor verbessert. Als Gründe nannte Tui unter anderem die Folgen des Iran-Kriegs und die Tendenz zu späteren Buchungen.

    Auch die Gewinnprognose hatte Tui wegen der Belastungen gesenkt: Für das am Mittwoch ablaufende Geschäftsjahr rechnete Vorstandschef Sebastian Ebel zuletzt mit einem bereinigten operativen Gewinn von 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro. 2024/25 waren es gut 1,4 Milliarden Euro. Eine Umsatzprognose legte Tui nicht vor. Die endgültigen Zahlen sollen am 9. Dezember veröffentlicht werden./jwe/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 6,788 auf Tradegate (29. September 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +46,71 %/+32,04 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine als günstig bewertete, aber belastete TUI-Aktie: Diskutiert werden eine niedrigere EBIT-Erwartung von etwa 1,25 Mrd. Euro, schwächere Sommerbuchungen bei 5% weniger Kapazität sowie Risiken aus nur teilweise abgesicherten Treibstoffkosten. Eine Nahost-Entspannung gilt als möglicher Kurstreiber; Insiderkäufe und veränderte Shortpositionen werden beobachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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