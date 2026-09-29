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    Rezeptgeschäft boomt

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    Die Redcare-Rallye nimmt wieder Fahrt auf: Nächster Stop: 95€?

    Redcare Pharmacy hebt seine Ziele zum zweiten Mal an. Das deutsche Rezeptgeschäft wächst trotz hoher Vergleichsbasis kräftig, die Marge hält ihr hohes Niveau. mwb research bleibt bei Kaufen und sieht viel Luft nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Rezeptgeschäft boomt - Die Redcare-Rallye nimmt wieder Fahrt auf: Nächster Stop: 95€?
    Foto: Sheldon Cooper - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Redcare Pharmacy dreht erneut an der Prognoseschraube. Der niederländische Online-Apothekenbetreiber hat seine Ziele für 2026 zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Der Konzernumsatz soll nun um 16 bis 18 Prozent zulegen, bisher hatte das Management 15 bis 17 Prozent eingeplant.

    Anleger reagieren am Dienstag begeistert. Mit einem Plus von 5,5 Prozent gehören die Papiere zu den Top-Performern im SDAX.

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    Auch im deutschen Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wird die Prognose angehoben. Hier peilt das Unternehmen jetzt 730 bis 760 Millionen Euro an, nach zuvor 680 bis 720 Millionen Euro. Das entspräche einem Plus von 45 bis 51 Prozent.

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    Nach vorläufigen Zahlen wuchs das deutsche Rx-Geschäft im dritten Quartal um 56 Prozent. Selbst im September stand noch ein Plus von 51 Prozent zu Buche, obwohl die Vergleichsbasis inzwischen höher liegt. Im Vorjahr hatte Redcare einen Rx-Bonus eingeführt, der die Zahlen damals anschob.

    Bei der Profitabilität hält der Schwung an. Die bereinigte EBITDA-Marge lag im dritten Quartal vorläufig bei rund 3,5 Prozent und damit etwa auf dem starken Niveau des Vorquartals. Zum Jahresstart waren es nur 1,7 Prozent. Die Jahresprognose von 2,5 bis 3,0 Prozent bleibt unverändert. Das untere Ende wirkt gut abgesichert, für die 3,0 Prozent müsste die Marge im Schlussquartal aber ähnlich hoch ausfallen wie zuletzt.

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    mwb research sieht in der erneuten Anhebung einen Beleg für die Robustheit des deutschen Rx-Geschäfts. Die Analysten erhöhen ihre Umsatzschätzung für 2026 leicht auf rund 3,44 Milliarden Euro, die Ergebnisprognosen bleiben unverändert.

    Analyst Alexander Zienkowicz bestätigt die Kaufempfehlung samt Kursziel von 95 Euro. Beim Kurs von 71,70 Euro ergibt sich ein Potenzial von gut 35 Prozent. Innerhalb von zwölf Monaten schwankte die Aktie zwischen 30,20 und 90,10 Euro, der Börsenwert liegt derzeit bei knapp 1,37 Milliarden Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,38 % und einem Kurs von 71,50EUR auf Tradegate (29. September 2026, 14:23 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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