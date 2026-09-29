Kapitalmarkt für Sparer zum Normalfall machen

Mit dem Altersvorsorgedepot vollziehe Deutschland einen wichtigen Perspektivwechsel, sagte Sewing. Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Mauderer hatte zuvor bei der Konferenz gesagt, die Rentenreform habe aus ihrer Sicht "das Potenzial eines echten Gamechangers".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr Altersvorsorge über den Kapitalmarkt kann nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing auch die Wirtschaft in Deutschland und Europa voranbringen. "Unser Problem ist nicht ein Mangel an Kapital. Unser Problem ist, dass zu wenig davon für langfristige Vorsorge und langfristig produktive Investitionen arbeitet", sagte Sewing bei einer Konferenz der Bundesbank in Frankfurt.

Staat lockt mit Zulagen fürs Depot



Mit dem Altersvorsorgedepot sollen Sparerinnen und Sparer vom 1. Januar an über ETFs, Aktienfonds und Anleihen privat fürs Alter vorsorgen können. Der Staat fördert Einzahlungen mit bis zu 540 Euro Zulage pro Jahr. Pro Kind gibt es zusätzlich bis zu 300 Euro. Die Kapitalerträge werden in der Ansparphase nicht besteuert. Idee ist, dass die Menschen über die Anlage an der Börse chancenreicher fürs Alter vorsorgen können.

Im Vergleich zu anderen Ländern zeige sich, "welches Potenzial Deutschland noch erschließen kann", sagte Sewing und verwies auf die USA und Großbritannien, die Niederlande, Dänemark und Schweden. "Der Erfolg unseres Systems wird nicht von einzelnen Produkten abhängen, sondern davon, ob wir ein System schaffen, dass Kapitalmarktteilhabe für Millionen Menschen zum Normalfall macht", sagte Sewing./ben/DP/jha



