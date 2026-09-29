Mächtiges Adersystem auf Thorn-Projekt bestätigt

Statt einer isolierten Einzelader zeichnet sich im Bohrkern ein zusammenhängendes, verzweigtes Adernetzwerk ab: Brixton Metals (TSX-V: BBB; WKN A423P0) schließt die Bohrkampagne 2026 auf dem Camp-Creek-Ziel auf dem zu 100 Prozent kontrollierten Thorn-Projekt im Nordwesten von British Columbia mit einem geologischen Meilenstein ab. Die Auswertung der jüngsten 14 Bohrlöcher schließt das 15 Bohrungen umfassende Saisonprogramm auf dem hochsulfidierten Vorkommen erfolgreich ab und belegt, dass die oberflächennahe Glenfiddich-Zone als substanzieller Vererzungskorridor aus mehreren zusammengesetzten Adern fungiert.

Breite Vererzung nahe der Oberfläche und hochgradige Spitzen

Die neuen Bohrkerne untermauern die Doppelcharakteristik des Systems, das ausgedehnte Tonnagen mit eng begrenzten Bonanza-Abschnitten vereint. Bohrloch THN26-371 durchteufte ab einer Tiefe von 48,00 Metern ein kontinuierliches Intervall von 58,00 Metern mit 0,40 Gramm pro Tonne (g/t) Gold und 6,40 g/t Silber (0,50 g/t Goldäquivalent). Eingebettet in diesen mächtigen Halo liegen hochgradige Zonen von jeweils 3,00 Metern mit 2,10 g/t Gold und 14,70 g/t Silber sowie 3,00 Metern mit 2,34 g/t Gold und 21,70 g/t Silber.

Dass die polymetallische Signatur mit zunehmender Tiefe an Buntmetallanteilen zulegt, demonstriert Bohrloch THN26-385. Ab 135,52 Metern Tiefe traf das Bohrgerät auf 17,58 Meter mit durchschnittlich 0,62 g/t Gold, 44,00 g/t Silber und 0,24 Prozent Kupfer, was einem Goldäquivalent von 1,47 g/t entspricht. Innerhalb dieses Abschnitts sticht eine Gehaltsspitze von 1,18 Metern mit über 5,0 g/t Goldäquivalent hervor. Zusammen mit dem bereits zu Saisonbeginn gemeldeten Nachbarloch THN26-372 – das 14,75 Meter mit 1,25 Prozent Kupfer, 1,71 g/t Gold und 149,0 g/t Silber lieferte – belegen die Resultate eine robuste Kontinuität der edelmetallreichen Sulfide.

Datenpipeline für anstehende Ressourcenaktualisierung

Für die ökonomische Einordnung des Camp-Creek-Korridors besitzt dieser Befund fundamentale Tragkraft. Die nachgewiesene räumliche Dichte der mineralisierten Strukturen stützt das metallogenetische Modell eines ergiebigen Epithermal-Porphyr-Übergangsfelds, das sowohl entlang des Streichens als auch in Fallrichtung vollständig offenbleibt. Die nun komplettierten 15 Bohrlöcher liefern das entscheidende Raster, um die historische Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2014 im Bereich der oberflächennahen Ader- und Brekzienzonen grundlegend zu überarbeiten.

Mit dem Nachweis eines breiten, zusammengesetzten Systems schafft Brixton Metals die datenseitige Basis, um die Vorkommen im Vorfeld kommender Entwicklungsphasen gezielt auszuweiten.









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