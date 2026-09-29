Mogul Mountain Ventures gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und Teilnahme an bevorstehenden Anlegerkonferenzen bekannt

Vancouver, BC / 29. September 2026 / IRW-Press / Mogul Mountain Ventures Corporation (TSXV: MOGL) („Mogul“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab sofort an der Wertpapierbörse in Frankfurt („FWB“) unter dem Börsensymbol „9HG0“ gehandelt werden.

Die Börsennotierung in Frankfurt bietet Mogul eine zusätzliche Handelsplattform, mit der das Unternehmen einen größeren Bekanntheitsgrad und einen besseren Zugang zu Anlegern in Deutschland und ganz Europa erreichen will.

Informationen zum Börsenhandel in Frankfurt

Anleger und Broker finden die Stammaktien von Mogul mit Hilfe der nachfolgenden Handelsdaten:

Börsensymbol Frankfurt 9HG0 ISIN CA6080151039 WKN A42FJ4 TSX Venture Exchange MOGL

In Verbindung mit der Börsennotierung in Frankfurt werden vom Unternehmen keine neuen Stammaktien ausgegeben und auch keine Finanzierungen getätigt. Die Hauptnotierung von Mogul an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol „MOGL“ bleibt aufrecht.

Bevorstehende Anlegerkonferenzen

Nach Aufnahme des Handels an der TSX Venture Exchange am 1. September 2026 und dem Abschluss von Finanzierungsrunden im Wert von rund 7 Mio. CAD weitet Mogul nun seine Investorenansprache auf Kanada, Europa sowie das Vereinigte Königreich aus. Das Unternehmen plant in nächster Zeit eine Teilnahme an folgenden Veranstaltungen:

• Kinvestor Day – 22. Oktober 2026 – Virtuelle Veranstaltung. Andy Edelmeier, CEO von Mogul, wird ab 11:00 Uhr PT / 14:00 Uhr ET das Unternehmen einem Online-Publikum präsentieren und anschließend live für eine Frage-Antwort-Runde zur Verfügung stehen. Weitere Informationen und Anmeldeformalitäten finden Sie hier.

• Red Cloud Fall Mining Showcase – 28–29. Oktober 2026 – Toronto, Ontario. Mogul wird an der von Red Cloud veranstalteten Anlegerkonferenz mit Bergbauschwerpunkt im Rahmen von Firmenpräsentationen, Treffen mit Anlegern und Netzwerkaktivitäten teilnehmen.