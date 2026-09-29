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    Mogul Mountain Ventures gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und Teilnahme an bevorstehenden Anlegerkonferenzen bekannt

    Mogul Mountain Ventures gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und Teilnahme an bevorstehenden Anlegerkonferenzen bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC / 29. September 2026 / IRW-Press / Mogul Mountain Ventures Corporation (TSXV: MOGL) („Mogul“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens ab sofort an der Wertpapierbörse in Frankfurt („FWB“) unter dem Börsensymbol „9HG0“ gehandelt werden.

     

    Die Börsennotierung in Frankfurt bietet Mogul eine zusätzliche Handelsplattform, mit der das Unternehmen einen größeren Bekanntheitsgrad und einen besseren Zugang zu Anlegern in Deutschland und ganz Europa erreichen will.

     

    Informationen zum Börsenhandel in Frankfurt

     

    Anleger und Broker finden die Stammaktien von Mogul mit Hilfe der nachfolgenden Handelsdaten:

     

    Börsensymbol Frankfurt

    9HG0

    ISIN

    CA6080151039

    WKN

    A42FJ4

    TSX Venture Exchange

    MOGL

     

    In Verbindung mit der Börsennotierung in Frankfurt werden vom Unternehmen keine neuen Stammaktien ausgegeben und auch keine Finanzierungen getätigt. Die Hauptnotierung von Mogul an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol „MOGL“ bleibt aufrecht.

     

    Bevorstehende Anlegerkonferenzen

     

    Nach Aufnahme des Handels an der TSX Venture Exchange am 1. September 2026 und dem Abschluss von Finanzierungsrunden im Wert von rund 7 Mio. CAD weitet Mogul nun seine Investorenansprache auf Kanada, Europa sowie das Vereinigte Königreich aus. Das Unternehmen plant in nächster Zeit eine Teilnahme an folgenden Veranstaltungen:

     

             Kinvestor Day – 22. Oktober 2026 – Virtuelle Veranstaltung. Andy Edelmeier, CEO von Mogul, wird ab 11:00 Uhr PT / 14:00 Uhr ET das Unternehmen einem Online-Publikum präsentieren und anschließend live für eine Frage-Antwort-Runde zur Verfügung stehen. Weitere Informationen und Anmeldeformalitäten finden Sie hier.

             Red Cloud Fall Mining Showcase – 28–29. Oktober 2026 – Toronto, Ontario. Mogul wird an der von Red Cloud veranstalteten Anlegerkonferenz mit Bergbauschwerpunkt im Rahmen von Firmenpräsentationen, Treffen mit Anlegern und Netzwerkaktivitäten teilnehmen.

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