Cboe Global Markets Aktie weiter im Aufwärtstrend - +10,53 % - 29.09.2026

Mit einer Performance von +10,53 % konnte die Cboe Global Markets Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Cboe Global Markets Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,33 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 246,70€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Cboe Global Markets betreibt Börsen für Aktien, Optionen, Futures und FX, inkl. Cboe Options und Bats-Plattformen. Kernprodukte: Index- und Volatilitätsderivate (u.a. VIX), Market Data, Handelstechnologie. Starke Stellung im Options- und Volatilitätshandel. Wichtige Konkurrenten: CME, ICE, Nasdaq, NYSE. USP: exklusive VIX-Derivate, hohe Derivatekompetenz, technologische Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Cboe Global Markets Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +3,54 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cboe Global Markets Aktie damit um +4,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cboe Global Markets +2,28 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +0,09 %. Cboe Global Markets entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Cboe Global Markets Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,31 % 1 Monat -17,00 % 3 Monate +3,54 % 1 Jahr +6,80 %

Informationen zur Cboe Global Markets Aktie

Stand: 29.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 104 Mio. Cboe Global Markets Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,29 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Boerse, London Stock Exchange Group und Co.

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -1,60 %. Nasdaq Inc. Aktie notiert im Plus, mit +0,49 %. CME Group Registered (A) verliert -0,63 % Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +0,22 %.

Cboe Global Markets Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Cboe Global Markets Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cboe Global Markets Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.