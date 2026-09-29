Besonders beachtet!
Cboe Global Markets Aktie weiter im Aufwärtstrend - +10,53 % - 29.09.2026
Die Cboe Global Markets Aktie notiert am 29.09.2026 mit +10,53 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Cboe Global Markets betreibt Börsen für Aktien, Optionen, Futures und FX, inkl. Cboe Options und Bats-Plattformen. Kernprodukte: Index- und Volatilitätsderivate (u.a. VIX), Market Data, Handelstechnologie. Starke Stellung im Options- und Volatilitätshandel. Wichtige Konkurrenten: CME, ICE, Nasdaq, NYSE. USP: exklusive VIX-Derivate, hohe Derivatekompetenz, technologische Skalierbarkeit.
Cboe Global Markets Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.09.2026
Mit einer Performance von +10,53 % konnte die Cboe Global Markets Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Cboe Global Markets Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,33 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 246,70€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Cboe Global Markets Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +3,54 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cboe Global Markets Aktie damit um +4,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cboe Global Markets +2,28 % gewonnen.
Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um +0,09 %. Cboe Global Markets entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
Cboe Global Markets Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,31 %
|1 Monat
|-17,00 %
|3 Monate
|+3,54 %
|1 Jahr
|+6,80 %
Informationen zur Cboe Global Markets Aktie
Es gibt 104 Mio. Cboe Global Markets Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,29 Mrd.EUR € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Boerse, London Stock Exchange Group und Co.
Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. London Stock Exchange Group notiert im Minus, mit -1,60 %. Nasdaq Inc. Aktie notiert im Plus, mit +0,49 %. CME Group Registered (A) verliert -0,63 % Intercontinental Exchange notiert im Plus, mit +0,22 %.
Cboe Global Markets Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die Cboe Global Markets Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cboe Global Markets Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.