Europe SPAC Summit 2026 lädt europäische Privatunternehmen ein, den SPAC-Weg an die US-Kapitalmärkte zu erkunden

NEW YORK, NY UND ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 29. September 2026 / Immer mehr europäische Unternehmen aus den Bereichen Zukunftstechnologien, kritische Rohstoffe, fortschrittliche Fertigung, Verteidigungstechnologie, Energie und Konsumgüter prüfen eine Fusion mit einer Special Purpose Acquisition Company (SPAC) als schnelleren Weg zu einer US-Börsennotierung, zu einer Bewertung, die die globale Investorennachfrage widerspiegelt, und zu Anschlussfinanzierungen. Der Europe SPAC Summit 2026 (ESPAC'26), gemeinsam veranstaltet von AUM Advisors und MBP Global, lädt CEOs, CFOs, Gründer sowie Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsräten europäischer Late-Stage-Privatunternehmen am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in das Dolder Grand in Zürich ein, um den Ablauf kennenzulernen und die Investmentbanker, institutionellen Investoren und SPAC-Sponsoren zu treffen, die diese Transaktionen möglich machen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf Einladung und ist für qualifizierte Unternehmen kostenlos.

Die jüngsten europäischen de-SPACs zeigen, was möglich ist. Kyivstar, der größte Mobilfunkbetreiber der Ukraine, ging durch eine Fusion mit einem von Cohen Circle gesponserten SPAC an die Nasdaq und wird die Keynote des Summits halten. Im Bereich der Zukunftstechnologien haben das finnische Unternehmen IQM Quantum Computers und das französische Unternehmen Pasqal ihre Nasdaq-Notierungen bei einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 1,7 Mrd. bzw. 2,0 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Im Energiesektor schloss der Nuklearinnovator Newcleo seinen Unternehmenszusammenschluss im September bei einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 2,4 Mrd. US-Dollar ab, und das italienische Unternehmen Terra Innovatum, ein Entwickler mikromodularer Kernreaktoren, ging im Oktober 2025 an die Nasdaq. Das schwedische Unternehmen Einride, ein Pionier im autonomen und elektrischen Güterverkehr, schloss seine Börsennotierung bei einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 1,5 Mrd. US-Dollar ab. Angekündigte Transaktionen mit Terra Quantum, bewertet mit 3,6 Mrd. US-Dollar, und OpenPayd, bewertet mit 881 Mio. US-Dollar, sowie mit Trasteel deuten auf eine noch umfangreichere Pipeline hin. Von allen weltweit in den vergangenen zwölf Monaten abgeschlossenen de-SPACs wiesen mindestens 15 einen Pro-forma-Unternehmenswert von 1 Mrd. US-Dollar oder mehr auf.