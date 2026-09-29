RevitaLash Cosmetics stellt den „RevitaLash Peptide Complex+ Time Release Eyelash Conditioner" vor, ein revolutionäres Wimpernserum ohne Prostaglandin-Analoga.

VENTURA, Kalifornien, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- RevitaLash Cosmetics, der international anerkannte Marktführer in den Bereichen Wimpern-, Augenbrauen- und Haarpflege, treibt die Innovation im Bereich der Wimpernpflege erneut voran – mit der Einführung des „RevitaLash Peptide Complex+ Time Release Eyelash Conditioner", dem weltweit ersten Multi-Peptid-Wimpernpflegeserum mit zeitverzögerter Freisetzung, das von einem Augenarzt entwickelt wurde.

Die neue Formel basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und wurde klinisch getestet. Sie bietet einen hochwirksamen Ansatz zur Pflege der Wimpern für Verbraucher, die sich kräftigere, gesündere, vollere und widerstandsfähigere Wimpern wünschen, ohne dabei auf Prostaglandine zurückzugreifen.

Das Herzstück der Formel ist der RevitaLash-Peptidkomplex mit Revitasome-Technologie, Troxerutin und MP17, der ein schützendes Antioxidans mit einem biomimetischen Signalpeptid in einem liposomalen Transportsystem mit zeitverzögerter Freisetzung kombiniert. Die peptidreiche, nährstoffreiche Formel wurde so entwickelt, dass sie über acht Stunden hinweg sanft und optimal in die Wimpern einzieht. Sie trägt dazu bei, das natürliche Wimpernvolumen zu unterstreichen und gleichzeitig die Wimpern zu stärken, um Wimpernausfall und -bruch zu verringern. Das Ergebnis: Wimpern, die glänzender, kräftiger, geschmeidiger und wunderschön gepflegt aussehen.

„Wir sind stolz auf diese einzigartige Erweiterung unserer Wimpernserum-Kollektion mit einer Formel, die modernste Wissenschaft und innovative Zeitfreisetzungstechnologie vereint, um den sich wandelnden Bedürfnissen der heutigen Verbraucher gerecht zu werden", sagte Lori Jacobus, Präsidentin und globale CMO von RevitaLash Cosmetics. „RevitaLash Peptide Complex+ bietet eine neue Möglichkeit, kräftigere, gesündere und wunderschön gepflegte Wimpern zu erhalten, und überzeugt dabei mit der Leistungsfähigkeit, Innovation und Fachkompetenz, die Verbraucher von RevitaLash Cosmetics gewohnt sind."

In einer 12-wöchigen Verbraucherstudie mit 160 Teilnehmerinnen führte RevitaLash Peptide Complex+ zu sichtbaren Verbesserungen des Aussehens und des Zustands der Wimpern. Bereits nach sechs Wochen gaben 90 % der Teilnehmer an, dass sich das Aussehen ihrer Wimpern verbessert habe, und 90 % berichteten, dass ihre Wimpern gesünder aussähen. Zudem stellten 89 % nach sechs Wochen ein verbessertes Aussehen ihrer Wimpern fest, wobei dieser Anteil nach 12 Wochen auf 92 % anstieg, während 89 % nach sechs Wochen das Gefühl hatten, dass ihre Wimpern besser gepflegt seien, was nach 12 Wochen auf 96 % anstieg.

Mit dieser Markteinführung wird das bewährte Sortiment an Wimpernpflegemitteln von RevitaLash Cosmetics erweitert. Das neue Produkt ergänzt RevitaLash Advanced, RevitaLash Advanced Sensitive und RevitaLash Advanced Pro Eyelash Conditioner und bietet den Verbrauchern noch mehr Auswahl innerhalb der wissenschaftlich fundierten Wimpernpflegeserie der Marke.

RevitaLash Peptide Complex+ wurde von Augenärzten entwickelt, von Dermatologen geprüft, ist hypoallergen, nicht reizend, vegan und tierversuchsfrei. Die Formel kommt zudem ohne Parabene, Phthalate, Gluten, Öl und Prostaglandin-Analoga aus.

RevitaLash Peptide Complex+ Time Release Eyelash Conditioner (4,0 ml / (0,135 fl. oz.) wird zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 90,00 $ angeboten und ist ab dem 1. Oktober 2026 weltweit über autorisierte Salons, Spas, Fachhändler und revitalash.com erhältlich.

Über RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung hochwertiger, innovativer Produkte zur Verschönerung von Wimpern, Augenbrauen und Haaren. Die Marke wurde 2006 vom Augenarzt Dr. med. Michael Brinkenhoff gegründet und entstand aus seinem Wunsch heraus, seiner Frau während ihres Kampfes gegen Brustkrebs zu helfen, sich schön zu fühlen. Heute ist RevitaLash Cosmetics in mehr als 70 Ländern erhältlich und weltweit bekannt für seine preisgekrönten Produkte, seine wegweisenden Innovationen, sein Engagement für Sicherheit und seine gemeinnützige Mission zur Unterstützung von Brustkrebsinitiativen im Rahmen seines langjährigen „Eternally Pink"-Engagements, durch das bis heute über 14 Millionen US-Dollar gespendet wurden.

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