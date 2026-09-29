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    Ölpreise sinken - Öltransporte aus Saudi-Arabien nehmen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise drehen ins Minus und Brent fällt deutlich
    • Mehr Saudi-Öl und Pipelinebetrieb drücken Preise
    • Hormus-Verkehr erholt sich, Diplomatie stockt
    Ölpreise sinken - Öltransporte aus Saudi-Arabien nehmen zu
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch zugelegt hatten, drehten sie im Handelsverlauf in die Verlustzone. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel um mehr als zwei Prozent auf 103,08 US-Dollar.

    Am Markt wurde der Rückgang der Ölpreise mit höheren Liefermengen aus dem wichtigen Förderstaat Saudi-Arabien erklärt. Jüngsten Berichten zufolge hat das Königreich etwa die Hälfte der Kapazität der Ost-West-Pipeline wiederhergestellt, die Rohöl vom Persischen Golf an das Rote Meer liefert und jüngst nach einem Drohenangriff zeitweise stillgelegt worden war. Öltransporte durch die Pipeline sind wichtig, weil sie die Blockade von Öltransporten durch die Straße von Hormus umgehen können.

    Allerdings haben zuletzt auch die Schiffspassagen durch die umkämpfte Straße von Hormus wieder zugenommen. Derzeit flössen etwa 65 bis 70 Prozent der Ölmenge verglichen mit Vorkriegsniveaus durch die Meerenge, schrieb der Energie-Datenanbieter Vortexa auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Datenanbieter Kpler hat von einer Erholung der Ölexporte am Golf berichtet, obwohl die USA und der Iran zuletzt bei den Bemühungen für eine diplomatische Lösung für eine Öffnung der Straße von Hormus kaum Fortschritte gemacht haben.

    So hat US-Präsident Donald Trump einen Bericht des Nachrichtenportals "Axios" dementiert, nach dem er mögliche Lockerungen von Sanktionen gegen den Iran im Gegenzug für Eingeständnisse beim iranischen Atomprogramm in Aussicht gestellt haben soll. Er forderte das Medium auf, die "Falschmeldung" zurückzuziehen.

    Allerdings laufen weiter Bemühungen für eine diplomatische Lösung. In dieser Woche wollen Vermittler aus Katar und Pakistan zusammenkommen, um ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran zu erörtern. Vor wenigen Tagen hatte Trump noch einem iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus eine Abfuhr erteilt./jkr/jha/





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