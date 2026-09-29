Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände auf über 6 Millionen Token gestiegen sind, bei einem Gesamtbestand an Kryptowährungen, Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren von 17,2 Milliarden US-Dollar

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 98 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" („Alchemie der 5 %") zurückgelegt

Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,1 Millionen ETH

ETH ist das Makro-Asset mit der besten Wertentwicklung im dritten Quartal 2026 (bislang) und übertrifft den S&P 500 um 6.728 Basispunkte

Tom Lee wird am 30. September 2026 die Hauptrede auf der KBW halten

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.698 US-Dollar pro ETH einem Wert von 13,7 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile in Höhe von 115 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), dessen Aktie mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Titeln weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI bieten

Die Summe aus Bitmine-Kryptobeständen, liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren sowie „Moonshots" beläuft sich auf 17,2 Milliarden US-Dollar; darin enthalten sind über 6 Millionen ETH-Token, liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere im Wert von 672 Millionen US-Dollar sowie weitere Kryptobestände

Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 29. September 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren und „Moonshots" von Bitmine aufinsgesamt 17,2 Milliarden US-Dollar belaufen.