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    Deutsche Börse-News

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    ETFs: "Deutschland derzeit angesagt"

    Für Sie zusammengefasst
    • DAX-ETFs wieder beliebt, US-Aktien weniger gefragt
    • Tech- und KI-ETFs stehen wieder stärker im Fokus
    • Bitcoin-Aufschwung belebt den Krypto-ETN-Handel
    Deutsche Börse-News - ETFs: Deutschland derzeit angesagt

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Tech-Zurückhaltung der Vorwochen ist verflogen, geblieben ist allerdings die differenzierte Sicht auf die USA. Auffällig außerdem: DAX-ETFs sind wieder beliebt. Der jüngste Bitcoin-Höhenflug belebt zudem den Krypto-ETN-Handel. 

    29. September 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Ölpreis und KI-Bewertungen sind auch im ETF-Handel Top-Themen. Zuletzt sorgte die Nachricht für Unruhe, dass ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem weiteren Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aussetzt. Größere Abgaben blieben aber aus. Frank Mohr von der Société Générale meldet für Aktien-ETFs insgesamt einen klaren Kaufüberhang. "Allerdings sind US-Aktien nicht mehr so gefragt", ergänzt er. Ivo Orlemann von der ICF Bank sieht den Schwerpunkt derzeit ohnehin eher bei Goldpreis-Trackern. Und Janis Völker von Lang & Schwarz berichtet von hohen Umsätzen in Krypto-ETNs. "Wer risikofreudig ist, setzt derzeit auf Kryptowährungen." DAX, Stoxx Europe 600, S&P 500 und Nasdaq halten sich aktuell auf hohem Niveau, allerdings unter ihren Rekordständen.

    Im Handel mit Aktien-ETFs dominieren die Käufe, für USA-ETFs meldet Mohr aber nur noch einen kleinen Kaufüberhang. Ge- und verkauft würden etwa der Invesco MSCI USA (IE00B60SX170) und der BNP Paribas Easy S&P 500 (FR0011550185). "Bei Nasdaq-ETFs (IE00B53SZB19) sehen wir eindeutig mehr Käufe", bemerkt er. Das gelte auch für globale Aktien.

    "Auffällig ist das große Interesse an Deutschland", erklärt Mohr außerdem. Gekauft würden DAX-Tracker von iShares (DE0005933931) und Xtrackers (LU0274211480) sowie MDAX-ETFs von Invesco (). ShortDAX-ETFs würden verkauft. "Das zeigt: Deutschland ist derzeit angesagt."

    Tech-Zurückhaltung vorbei

    Bei den Branchen-ETFs geht es weiter viel um Tech-Werte. In den Portfolios landen Mohr zufolge der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60). Auch Völker sieht kaum Verkäufe von Tech- und KI-ETFs "Die meisten Käufer von KI-ETFs dürften eher langfristig investiert sein", meint er. 

    Weitere umsatzstarke Branchen bei der Société Générale sind die Energie- und die Finanzbranche, mit überwiegend Verkäufen für Energie- und Käufen von Finanz-ETFs. Eher auf den Verkaufslisten stehen Orlemann zufolge derzeit Rüstungs-ETFs. Beispiele: der WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98) und der VanEck Defense (IE000YYE6WK5). 

    Im Handel mit Anleihen-ETFs stehen Geldmarkt-Tracker einmal mehr im Mittelpunkt. Aber auch auf Staatsanleihen wird Mohr zufolge gesetzt, etwa mit dem Vanguard EUR Eurozone Government Bond (IE00BH04GL39) und iShares-ETFs, die globale Staatsanleihen abbilden.

    "Richtig viel los" bei Krypto-Trackern

    "Bei uns ist in Krypto-ETNs seit einigen Wochen wieder richtig viel los", meldet Völker von Lang & Schwarz außerdem. "Schwerpunkt sind Bitcoin und Ethereum, aber auch kleine Coins kommen wieder aus der Versenkung." Meist seien es Käufe. Der Bitcoin liegt mit aktuell rund 84.000 US-Dollar weiter deutlich über den Niveaus der Sommermonate um 63.000 US-Dollar.

    Goldpreisrückgang zum Einstieg genutzt

    Deutlich schwächer zeigt sich Gold. Der Preis für die Feinunze liegt am Dienstagmittag nur noch bei 4.142 US-Dollar, im August waren es kurzzeitig über 4.600 US-Dollar. Bei der ICF sind Gold-ETCs derzeit Umsatzspitzenreiter, meist mit Käufen, etwa des Invesco Physical Gold in währungsgesicherter (XS2183935274) und nicht währungsgesicherter Variante (IE00B579F325). Ebenfalls fast nur Käufe beobachtet Orlemann für den VanEck Gold Miners-ETF (IE00BQQP9F84). 

    Von Anna-Maria Borse, 29. September 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)







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