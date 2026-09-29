Earnigs voraus
Carnival: Rekordbuchungen lassen Aktie zweistellig steigen!
Volle Kraft voraus: Der rekordhohe Nettogewinn von 1,9 Milliarden US-Dollar lässt die Aktie von Carnival zweistellig steigen.
- Carnival erzielt 1,9 Milliarden Dollar Nettogewinn
- Buchungen und Preise für 2027 auf Rekordniveau
- Rekord-EBITDA übertrifft Prognose, Aktie steigt
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Mit einem Rekordergebnis glänzt die Kreuzfahrtreederei Carnival. Für das Gesamtjahr wird eine operative Verbesserung des bereinigten Nettoergebnisses um mehr als 150 Millionen US-Dollar gegenüber der Prognose vom Juni erwartet, wodurch ein Anstieg der Treibstoffpreise kompensiert werden konnte.
Die Kundeneinlagen im dritten Quartal erreichten einen Rekordwert und lagen damit fast sieben Prozent über dem Rekordwert des Vorjahres, bei gleichzeitig stagnierendem Kapazitätswachstum.
Zudem befinden sich die Buchungszahlen und Preise von Carnival für 2027 auf Rekordniveau.
"Wir haben erneut Rekordumsätze und -gewinne erzielt. Die steigende Nachfrage und eine nochmals verbesserte Kostendisziplin haben zu Ergebnissen geführt, die unsere Erwartungen übertroffen haben", freut sich Josh Weinstein, CEO der Carnival Corporation.
Die Aktie wurde in den vergangenen Monaten von Anlegern etwas stiefmütterlich behandelt, da auch hier vermutet wurde, dass die erorm gestiegenen Rohölpreise zu Buche schlagen würden. Umso überraschender zeigt sich nun die brilliante Bilanz.
Das bereinigte EBITDA lag bei 3 Milliarden US-Dollar und entsprach damit dem historischen Höchststand des Vorjahres, lag aber 110 Millionen US-Dollar über der Prognose vom Juni. EIn Grund für die Anleger anzustossen! Sie schossen die Aktie zweistellig in den Aktienhimmel.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Carnival Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,31 % und einem Kurs von 21,89EUR auf Tradegate (29. September 2026, 16:06 Uhr) gehandelt.