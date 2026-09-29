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    ANALYSE-FLASH

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel fällt auf 95 Dollar, Netflix auf Buy
    • Bewertung attraktiv trotz gesenkter Prognosen
    • Weltweite Nutzung steigt, US-Schwäche wohl temporär
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Netflix von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Bryan Kraft kappte am Dienstag zwar seine Schätzungen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow des Streamingriesen. Die Bewertung biete aktuell aber eine attraktive Einstiegschance. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur noch 18 werde dem immer noch sehr robusten Wachstumspotenzial nicht gerecht. Trotz viel negativerer Anlegerstimmung lägen die Konsensschätzungen bis 2028 zudem höher als im Juni 2025 am Rekord der Aktien. Kraft kritisiert die "Obsession des Marktes" mit den gesunkenen Bildschirmzeiten der US-Kunden. Global seien sie immer weiter gestiegen und die US-Schwäche könne auch mit temporär weniger zugkräftigen Inhalten zu erklären sein. Zudem sei der stärkste Rückgang mit der Winter-Olympiade und der Fußball-WM zusammengefallen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 10:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 61,96 auf Tradegate (29. September 2026, 15:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 95,00USD was eine Bandbreite von +36,72 %/+52,81 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 95 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00$, was eine Steigerung von +34,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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