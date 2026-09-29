Monumental Energy erörtert Onshore-Ziel in Mauku-Block innerhalb des Tirua Point-Gebiets

Vancouver, British Columbia, 29. September 2026 / IRW-Press / Monumental Energy Corp. („Monumental“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: MNRG; FWB: ZA6; OTCQB: MNMRF) freut sich bekannt zu geben, dass bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 18. August 2026 die Neuinterpretation der Daten des Blocks Mauku innerhalb der Erdölexplorationskonzession Tirua (PEP 61554) abgeschlossen und ein Zielgebiet (im Bild unten rot dargestellt) ausgewählt wurde, vorbehaltlich der Erteilung der endgültigen Genehmigung durch die zuständige Behörde New Zealand Petroleum and Minerals (NZPAM). Der Antrag für PEP 61554 wurde Anfang 2026 gestellt und die dreimonatige Frist für Gegenangebote endete am 12. August 2026.

Antragsgebiet Tirua: Ein definiertes, 254 km² großes Gebiet, dem der Antragsname PEP 61554 zugewiesen wurde, befindet sich onshore und offshore im nördlichen Teil des Taranaki Basin in Neuseeland. Im Rahmen der von der Bietergruppe durchgeführten technischen Arbeiten wurden zwei Gaskondensat-Prospektionsgebiete namens Mauku NE und Mangatoa definiert.

Mauku NE ist ein Zielgebiet der Mangahewa Group aus dem Eozän mit einem förderbaren Ressourcenpotenzial von 200 PJ und liegt strukturell höher (updip) als das 2013 niedergebrachte Bohrloch (Mauku-1), das eine Netto-Speichergesteinsmächtigkeit von 140 m definierte. Sandsteine der Formation Mangahewa bilden das Speichergestein in mehreren bedeutenden bestehenden Feldern.

Das Zielgebiet Mangatoa ist ein äußerst großes Zielgebiet mit über 1.000 PJ auf einer tieferen Ebene in der Formation Taniwha aus der mittleren Kreide. Ein Offshore-Bohrloch, Te Ranga-1 (1986), durchteufte einen 100 m langen Abschnitt der Formation Taniwha (3.740–3.842 m AHBKB). Petrophysikalische Bewertungen von Wireline- und Bohrdaten haben bewegliche Kohlenwasserstoffe in den Sanden dieser Einheit interpretiert. Gasanlagen, die in der Lage sind, das Gas zu verarbeiten und direkt an den Markt zu verkaufen, befinden sich bereits rund 30 km vom Zielgebiet entfernt.

Die Größe von Mauku NE, die relativ geringe Zieltiefe von 2.000 m sowie die Möglichkeit, von einem Onshore-Standort aus zu bohren, machen es zu einem überzeugenden Zielgebiet.

Darüber hinaus liegt unterhalb von Mauku NE die südliche Kulmination des Mangatoa-Ziels. Kürzlich neu verarbeitete Seismik weist darauf hin, dass dieses Zielgebiet ebenfalls onshore bebohrt werden kann. Das Offshore-Bohrloch Te Ranga durchteufte Gassande 400 m tiefer am Ziel und 25 km nördlich des erwarteten Schnittpunkts im geplanten Bohrloch Mauku NE. Moderne Technologie und Onshore-zu-Offshore-Bohrungen könnten diese Gassande nun potenziell wirtschaftlich attraktiv machen und eine bedeutende Reserve etablieren. Zusätzliche technische Arbeiten, einschließlich Bohrungen, sind erforderlich, bevor Monumental das volle Ausmaß dieser Ziele kennen wird.

Im Fall eines Erwerbs von PEP 61554 ist davon auszugehen, dass Monumental eine Beteiligung von 60 % an dieser Konzession besitzen wird, während 3TCF (ein privates neuseeländisches Unternehmen) 30 % und New Zealand Energy Corp. (TSXV: NZ) („NZEC“) die restlichen 10 % besitzen werden. Bevor die drei Parteien PEP 61554 halten und betreiben können, müssen sie eine Joint-Venture- und Betriebsvereinbarung finalisieren, alle erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange sowie alle zusätzlichen behördlichen Genehmigungen der neuseeländischen Regierung einholen.

CEO, Director und Gründer Maximilian Sali sagte:

„Die Gaspreise in Neuseeland stiegen auf bis zu 20,55 NZD pro MCF (11,50 USD), was zum Teil auf den erheblichen Mangel an neuem Gas auf dem Markt zurückzuführen ist. Monumental Energy arbeitet gewissenhaft und rasch daran, neue gashaltige Konzessionen zu beantragen und neue Investitionen in diese Gebiete zu bringen, die das Unternehmen für das Land Neuseeland und die Aktionäre als äußerst vorteilhaft erachtet. Wir freuen uns darauf, eine Beteiligung an PEP 61554 zu erwerben und ein Explorationsprogramm durchzuführen.“

Hinweis: Antrag PEP 61554 mit dem Standort der bereits zuvor in diesem Gebiet gebohrten Bohrlöcher.

PEP 61554 befindet sich innerhalb der roten Linien oben.

Hinweis: Eine 3D-Darstellung des Antragsgebiets PEP 61554, die die Position des Mangahewa-Sand-Ziels im Verhältnis zu den bisherigen Bohrungen in dem Gebiet veranschaulicht. Weitere technische Arbeiten sind erforderlich, um das volle Ausmaß dieses Gebiets zu ermitteln.

Standort mit Angabe der Entfernung vom Antragsgebiet Tirua Point zur Infrastruktur

Darkstar Capital Investor Relations

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Darkstar Capital („Darkstar“), ein Unternehmen mit Sitz in Toronto, gemäß einem Dienstleistungsvertrag vom 28. September 2026 per 1. Oktober 2026 (die „Vereinbarung“) damit beauftragt hat, die Investor-Outreach- und Marktbekanntheitsbestrebungen zu unterstützen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Darkstar Marketingdienstleistungen erbringen, einschließlich E-Mail- und SMS-Mitteilungen zur Steigerung der Unternehmensbekanntheit im Einklang mit den geltenden Gesetzen. Das Unternehmen hat an Darkstar eine einmalige Kontoeinrichtungsgebühr in Höhe von 2.500 $ zuzüglich anfallender Steuern gezahlt und wird Darkstar über die zwölfmonatige Laufzeit ein Honorar von 3.800 $ pro Monat zuzüglich anfallender Steuern zahlen. Das Unternehmen kann die Vereinbarung jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gegenüber Darkstar kündigen. Die Kündigung wird 30 Tage nach dem Erhalt der Mitteilung durch Darkstar wirksam.

Darkstar ist vom Unternehmen unabhängig und steht in keiner sonstigen Beziehung zum Unternehmen. Weder Darkstar noch dessen Geschäftsinhaber und Managing Director, Izzy Shakfa, noch ein verbundenes Unternehmen besitzen direkt oder indirekt eine Beteiligung am Unternehmen oder dessen Wertpapieren oder haben das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Vereinbarung enthält keine erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten und Darkstar erhält keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung. Darkstar befindet sich in 40 King Street West, Toronto, ON, M5H 3Y2, Kanada, und kann unter info@darkstarcapital.ca kontaktiert werden.

VTV Corporate Services Investor Relations

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es VTV Corporate Services Inc. („VTV“), ein Unternehmen mit Sitz in Ontario, gemäß einem Dienstleistungsvertrag vom 28. September 2026 (die „Vereinbarung“) beauftragt hat, strategische digitale Mediendienstleistungen, Marketing- und Datenanalysedienstleistungen, einschließlich Content-Entwicklung, Entwicklung von Web-Assets, Medieneinkauf und -vertrieb, sowie Kampagnenberichterstattung und -optimierung für ein Gesamthonorar von 25.000 $ zuzüglich anfallender Steuern für den Zeitraum bis zum 1. Dezember 2026 zu erbringen. Das Unternehmen kann die Vereinbarung jederzeit mit einer Frist von zehn Tagen schriftlich gegenüber VTV kündigen.

VTV ist vom Unternehmen unabhängig und steht in keiner sonstigen Beziehung zum Unternehmen. Weder VTV noch dessen Geschäftsinhaber noch ein verbundenes Unternehmen besitzen direkt oder indirekt eine Beteiligung am Unternehmen oder dessen Wertpapieren oder haben das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Vereinbarung enthält keine erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten und VTV erhält keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung. VTV befindet sich in 21 Raintree Path, Etobicoke, ON, M9C 5A9, Kanada, und kann unter vitaliy@vtvservices.com kontaktiert werden.

Über VTV Corporate Services Inc.

VTV Corporate Services bietet Finanz-, Governance-, Compliance-, Investor-Relations- und Investor-Awareness-Komplettlösungen, die es Führungskräften börsennotierter Unternehmen ermöglichen, sich auf das Wachstum und nicht auf Routineaufgaben zu konzentrieren. Gegründet von zwei aktiven Führungskräften und Board-Mitgliedern börsennotierter Unternehmen, Ivan Riabov, CA, CPA, einem ehemaligen Senior Manager bei PwC und Direktor von Manulife, und Vitaliy Savitsky, einem ehemaligen CG Equity Research-Analysten und Unternehmer, kombiniert VTV erstklassige Erfahrung mit der Agilität eines Start-ups.

Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Board-Mitgliedern, Führungskräften und Beratern des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen („Optionen“) auf den Erwerb von insgesamt bis zu 727.453 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der Gewährung gemäß dem Aktien-Incentive-Plan des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen werden am Tag der Gewährung unverfallbar. Alle Optionen (sowie alle Aktien, die bei deren Ausübung oder Abwicklung auszugeben sind) unterliegen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Gewährung.

Über Monumental Energy Corp.

Monumental Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Rohstoffkonzessionsgebieten im Bereich der kritischen Rohstoffe und sauberer Energie gerichtet ist. Das Unternehmen baut eine strategische Position im Onshore-Taranaki Basin in Neuseeland auf und peilt eine kurzfristige Erdölförderung sowie eine längerfristige Erdgaserschließung an.

Das Unternehmen verfügt über eine Finanzierungsvereinbarung mit New Zealand Energy Corp. („NZEC“), die eine Produktionsoptimierung und Workover-Möglichkeiten in bestehenden Feldern anpeilt. Das Unternehmen besitzt zudem Wertpapiere von NZEC sowie eine Kaufoption und eine Royalty-Beteiligung im Zusammenhang mit den Copper Moki-Bohrlöchern.

Darüber hinaus ist Monumental über eine 2-%-NSR-Royalty auf die Beteiligung von Summit Nanotech am Lithiumprojekt Salar de Turi in Chile im Sektor der kritischen Rohstoffe vertreten.

Im Namen des Board of Directors

/gez./ „Max Sali“

Max Sali, CEO, Direktor und Gründer

Kontaktinformationen:

Max Sali, Chief Executive Officer, Direktor und Gründer

E-Mail: max@monumental.energy

Tel: 1-604-367-8117

Kontakt für technische Anfragen:

Bill Treuren, Lead Technical Director

E-Mail: billtreuren.exothermic@gmail.com

WhatsApp: +64 21 666 776

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem die Einholung der Tirua PEP 61554-Lizenz, den Abschluss einer Vereinbarung mit 3TCF und NZEC hinsichtlich der Tirua PEP 61554, die Durchführung künftiger Arbeiten auf den Öl- und Gasprojekten des Unternehmens, potenzielle weitere Öl- und Gastransaktionen sowie andere Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seine Projekte, seine Ziele und andere Angelegenheiten betreffen können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Metallen sowie des Preises von Öl und Gas, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca angegeben sind. Obwohl diese Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem: die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; das Versäumnis, Personal und Ausrüstung für Arbeitsprogramme sicherzustellen; ungünstige Wetter- und Klimabedingungen; Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen betrieblichen Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten; Kosteneskalation; Nichtverfügbarkeit von Materialien und Ausrüstung; behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen; Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen); Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen Annahmen; das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Ermächtigungen einzuholen bzw. aufrechtzuerhalten; das Versäumnis, Vereinbarungen über den Zugang zur Oberfläche oder Absprachen mit lokalen Gemeinden, Landbesitzern oder indigenen Gruppen zu treffen oder aufrechtzuerhalten; Wechselkursschwankungen; die Auswirkungen von Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens; die Bedingungen auf dem Kapitalmarkt; die Einschränkung von Arbeitskräften und internationalen Reisen und Lieferketten; der Preisrückgang bei Lithium, Cäsium und anderen Metallen; ein Rückgang der Öl- und Gaspreise; der Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren; das Versagen, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der indigenen Gemeinschaften) einzuholen und/oder aufrechtzuerhalten; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten und das Versagen von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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Die Monumental Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,047EUR auf Lang & Schwarz (29. September 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.