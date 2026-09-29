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Carnival Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 29.09.2026
Die Carnival Aktie notiert am 29.09.2026 mit +11,75 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Aktueller Stand der Carnival Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 29.09.2026
Die Anleger von Carnival dürfen sich über ein Kursplus von +11,75 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 21,825€. Damit gelingt der Carnival Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,20 % am Vortag folgt heute ein Plus von +11,75 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?
Auf Sicht von drei Monaten bleibt Carnival trotz des heutigen Kurssprungs mit -23,51 % im Minus.
Auf Wochensicht steht bei der Carnival Aktie damit ein Gewinn von +13,83 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Carnival auf -25,17 %.
Während Carnival heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %. Damit gehört Carnival heute zu den auffälligeren Werten.
Carnival Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+13,83 %
|1 Monat
|+3,24 %
|3 Monate
|-23,51 %
|1 Jahr
|-26,33 %
Informationen zur Carnival Aktie
Es gibt 1 Mrd. Carnival Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,11 Mrd.EUR € wert.
Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Carnival?
Nordson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,79 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -0,32 %.
Lohnt sich ein Investment in die Carnival Aktie?
Ob sich ein Einstieg bei der Carnival Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Carnival Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.