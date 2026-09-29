Börsen Start Update
Börsenstart USA - 29.09. - US 30 schwach -0,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 51.409,54 PKT und verliert bisher -0,17 %.
Top-Werte: Boeing +2,88 %, Caterpillar +1,16 %, NVIDIA +0,92 %, McDonald's +0,61 %, Microsoft -0,80 %
Flop-Werte: Walmart -2,52 %, Apple -1,37 %, Nike (B) -0,85 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:44) bei 30.347,11 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +8,05 %, Arm Holdings +5,39 %, Applied Materials +4,62 %, Nebius Group Registered (A) +4,58 %, Marvell Technology +4,52 %
Flop-Werte: Walmart -2,52 %, Palo Alto Networks -2,50 %, Ferrovial -2,35 %, Datadog Registered (A) -2,01 %, Cadence Design Systems -1,71 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:35) bei 7.680,93 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Carnival +11,75 %, Lumentum Holdings +8,05 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) +6,39 %, Coherent +5,65 %, Corning +5,64 %
Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -19,01 %, Gen Digital -3,03 %, SLB -3,00 %, Lululemon Athletica -2,59 %, Walmart -2,52 %
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