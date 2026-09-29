DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 50,13 auf Tradegate (29. September 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 61,00Euro was eine Bandbreite von -19,76 %/+22,37 % bedeutet.