ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro
- DZ Bank belässt BASF auf Kaufen mit 64 Euro
- Evonik-Übernahme und Agrar-IPO prägen BASFs Story
- DZ Bank sieht fairen Wert ohne Evonik bei 64 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Die Sondierung einer Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik sowie der in der Planung befindliche Börsengang der Sparte Agricultural Solutions prägten derzeit die Aktienstory des Chemieunternehmens, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht er den fairen Wert auf der Basis einer Sum-of-the-Parts-Analyse - ohne Evonik - dabei weiterhin unverändert bei 64 Euro./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 50,13 auf Tradegate (29. September 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,67Euro. Von den letzten 3 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 61,00Euro was eine Bandbreite von -19,76 %/+22,37 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.
Ziemlicher Kurswechsel jetzt.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemie-basf-arbeitet-an-uebernahme-von-evonik/100257452.html