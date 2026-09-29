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    USA

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    Verbrauchervertrauen sinkt auf tiefsten Stand seit 12 Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Stimmung erreicht im September Zwölfjahrestief
    • Index fällt überraschend um 6,7 Punkte auf 81,9
    • Hohe Energiepreise und trübe Erwartungen belasten
    USA - Verbrauchervertrauen sinkt auf tiefsten Stand seit 12 Jahren
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September unter anderem wegen der hohen Energiepreise deutlich eingetrübt und den tiefsten Stand seit zwölf Jahren erreicht. Der Indikator fiel um 6,7 Punkte auf 81,9 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit dem Frühjahr 2014.

    Volkswirte wurden vom Stimmungsdämpfer überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem deutlich höheren Indexwert von 89,0 Punkten gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde zudem von 89,4 auf 88,6 Zählern nach unten revidiert. Belastet wurde der Indikator im September durch die verschlechterten Erwartungen und die Bewertung der aktuellen Lage, die ebenfalls deutlich schwächer eingeschätzt wurde.

    Die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft werde von den Verbrauchern überwiegend pessimistisch eingeschätzt, sagte Dana Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Mit ausschlaggebend seien die hohen Kosten für Waren und Dienstleistungen gewesen, insbesondere die Preise für Öl- und Gas./jkr/he






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